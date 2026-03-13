लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर की सौगात, राजनाथ सिंह और योगी करेंगे 1519 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण

Green Corridor Lucknow (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow Gets Green Corridor Boost: राजधानी लखनऊ के विकास की दिशा में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। शहरवासियों को यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर का अनमोल तोहफा मिलने वाला है। इस महत्वपूर्ण परियोजना का लोकार्पण देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। करीब 1519 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस परियोजना के तहत कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा।
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना राजधानी में यातायात को सुगम, तेज और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। शहर में लगातार बढ़ते वाहनों और ट्रैफिक जाम की समस्या को ध्यान में रखते हुए यह परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके शुरू होने से लखनऊ के कई प्रमुख इलाकों में यातायात व्यवस्था में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है।
कार्यक्रम के दौरान ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का लोकार्पण किया जाएगा। यह चरण डालीगंज पुल से समतामूलक चौराहे तक तैयार किया गया है। इस मार्ग के शुरू होने से शहर के इस हिस्से में ट्रैफिक का दबाव काफी हद तक कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह मार्ग खासतौर पर उन इलाकों के लिए राहत लेकर आएगा जहां रोजाना भारी संख्या में वाहन गुजरते हैं। नई सड़क और बेहतर यातायात व्यवस्था से लोगों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है।
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के विस्तार के तहत इसके तीसरे और चौथे चरण का भी शिलान्यास किया जाएगा। तीसरे चरण के अंतर्गत समतामूलक चौक से शहीद पथ तक सड़क निर्माण किया जाएगा। वहीं चौथे चरण में शहीद पथ से किसान पथ तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इन दोनों चरणों के पूरा होने के बाद राजधानी के कई प्रमुख मार्ग आपस में बेहतर तरीके से जुड़ जाएंगे। इससे शहर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा।
इस परियोजना के तहत कुल 1519 करोड़ रुपये की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। इसमें सड़क निर्माण, यातायात सुधार और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य राजधानी की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और व्यवस्थित बनाना है ताकि भविष्य में बढ़ने वाले ट्रैफिक दबाव से भी आसानी से निपटा जा सके।
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना का मुख्य कार्यक्रम शुक्रवार शाम 4:30 बजे समतामूलक चौराहे पर आयोजित किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ परियोजना का औपचारिक लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोनों नेता समतामूलक चौराहे से डालीगंज पुल तक ग्रीन कॉरिडोर मार्ग का अवलोकन भी करेंगे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।
ग्रीन कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद शाम करीब 5 बजे गोमती तट स्थित झूलेलाल वाटिका में एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इस जनसभा में रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। सभा के दौरान शहर के विकास, आधारभूत ढांचे के विस्तार और भविष्य की योजनाओं को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। बड़ी संख्या में लोगों के इस कार्यक्रम में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है।
लखनऊ में पिछले कुछ वर्षों में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिससे कई प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक जाम की समस्या आम हो गई है। ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के शुरू होने से इस समस्या को काफी हद तक कम करने में मदद मिल सकती है। नई सड़कों और बेहतर मार्गों के निर्माण से ट्रैफिक का दबाव विभाजित होगा और लोगों को कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की आधारभूत संरचना परियोजनाएं किसी भी शहर के विकास के लिए बेहद जरूरी होती हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनने से न केवल यातायात व्यवस्था सुधरेगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। बेहतर कनेक्टिविटी के कारण व्यापार, पर्यटन और निवेश के नए अवसर भी पैदा हो सकते हैं। इससे राजधानी के समग्र विकास को नई गति मिलने की संभावना है।
ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर शहर के लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। नागरिकों का कहना है कि अगर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होती है तो इससे रोजमर्रा के जीवन में काफी सुविधा होगी।कार्यालय जाने वाले लोग, छात्र और व्यापारी वर्ग सभी इस परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीन कॉरिडोर परियोजना राजधानी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इसके पूरा होने के बाद लखनऊ की यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक बेहतर और आधुनिक दिखाई देगी।
