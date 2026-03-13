लखनऊ को ग्रीन कॉरिडोर की सौगात, राजनाथ सिंह और योगी करेंगे 1519 करोड़ परियोजनाओं का लोकार्पण

ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को लेकर शहर के लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। नागरिकों का कहना है कि अगर ट्रैफिक जाम की समस्या कम होती है तो इससे रोजमर्रा के जीवन में काफी सुविधा होगी।कार्यालय जाने वाले लोग, छात्र और व्यापारी वर्ग सभी इस परियोजना से राहत मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। कुल मिलाकर ग्रीन कॉरिडोर परियोजना राजधानी के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। इसके पूरा होने के बाद लखनऊ की यातायात व्यवस्था पहले से कहीं अधिक बेहतर और आधुनिक दिखाई देगी।