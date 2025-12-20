Railway Alert : चंडीगढ़–वाराणसी स्पेशल ट्रेन हादसा, तीन कोच क्षतिग्रस्त, दौड़े आला अधिकारी

मॉक ड्रिल के समापन पर मण्डल रेल प्रबंधक सुनील कुमार वर्मा ने पूरी टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह अभ्यास रेलवे और राज्य प्रशासन के आपसी सहयोग और तालमेल का उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मॉक ड्रिल का उद्देश्य केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में रेलवे कर्मचारी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार रहें। जब वास्तविक दुर्घटना होती है, तब समय ही सबसे बड़ा कारक होता है। ऐसे अभ्यासों से प्रतिक्रिया समय कम होता है और यात्रियों की जान बचाने की संभावना बढ़ती है। उन्होंने आगे बताया कि नियमित अंतराल पर इस तरह की गतिविधियों से कर्मचारियों में आत्मविश्वास बढ़ता है और वे दबाव की स्थिति में भी बेहतर निर्णय ले पाते हैं।