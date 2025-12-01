युवाओं के लिए बड़ा मौका: रोडवेज 1 दिसंबर से रोजगार मेले में 120 संविदा चालकों की भर्ती शुरू करेगा

संविदा चालकों को प्रति किलोमीटर 2.06 रुपये की दर से भुगतान किया जाएगा। यह दर पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है और इसका उद्देश्य बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करना है। एक चालक औसतन 250–300 किमी प्रतिदिन बस का संचालन करता है। ऐसे में मासिक आय 15,000 से 18,000 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है, जो कि बसों की रूट लंबाई और ड्यूटी घंटों पर निर्भर करेगी। इसके साथ ही, संविदा चालकों को दुर्घटना की स्थिति में महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच भी दिया जाएगा। हादसे में मृत्यु होने पर चालक के परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। यह प्रावधान संविदा कर्मचारियों के प्रति विभाग की जिम्मेदारी और संवेदनशीलता दोनों को दर्शाता है।