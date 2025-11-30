पैरोल पर बाहर आए गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में पहुंचे अखिलेश, तस्वीरों से राजनीति में मचा हलचल

Gayatri Prajapati Parole: उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री और गैंगरेप मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति एक महीने की पैरोल पर बाहर हैं। इसी बीच उनकी छोटी बेटी अंकिता प्रजापति का विवाह 29 नवंबर को धूमधाम से संपन्न हुआ। विवाह समारोह में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी शिरकत की, जिसकी तस्वीरें उन्होंने स्वयं सोशल मीडिया पर साझा कीं। गायत्री प्रजापति वर्तमान में लखनऊ जेल में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। उन्हें 3 नवंबर 2024 से एक माह की पैरोल मिला है, जो दो दिन बाद समाप्त होने वाली है। इसके बाद उन्हें वापस जेल लौटना होगा। शासन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि वह तय समय पर वापस नहीं आते, तो भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की पैरोल नहीं मिलेगी।