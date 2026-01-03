Viral Video: बड़े इमामबाड़े में युवक की शर्मनाक हरकत, वायरल वीडियो से भड़का आक्रोश, पुलिस जांच तेज

मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद ट्रस्ट ने तत्काल कार्रवाई की। ट्रस्ट के सहायक कार्यालय अधीक्षक की ओर से लखनऊ की चौक कोतवाली में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह साल 2026 में चौक कोतवाली में दर्ज की गई पहली एफआईआर है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि वीडियो की तकनीकी जांच कराई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि वीडियो कब का है और इसे किसने रिकॉर्ड किया। इसके साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, जिससे आरोपी तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि आरोपी की पहचान होते ही उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।