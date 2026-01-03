Winter Alert: लखनऊ समेत चार जिलों में तेज ठंडी हवाएं, 24 घंटे में पारा 5.5 डिग्री गिरा, जाने नया अपडेट

मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि, हवाओं की वजह से नमी कम हो रही है, जिससे कोहरा फिलहाल कम बना हुआ है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगर हवाओं की गति कमजोर पड़ी, तो आने वाले दिनों में एक बार फिर कोहरे का असर बढ़ सकता है। ठंड बढ़ने का असर स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस से जुड़ी समस्याओं वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में खासकर बुजुर्गों और बच्चों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह और रात के समय बाहर निकलते वक्त गर्म कपड़े पहनने, ठंडे पेय पदार्थों से बचने और शरीर को गर्म रखने की सलाह दी जा रही है।