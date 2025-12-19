ऑक्सीजन सिलेंडर संग विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, प्रदूषण और कफ सिरप मुद्दे पर सरकार घिरी

UP Assembly Winter Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सियासी माहौल उस वक्त गरमा गया, जब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। उनके इस अनोखे और प्रतीकात्मक विरोध ने न केवल सदन का ध्यान खींचा, बल्कि प्रदेश में प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। सत्र के पहले दिन ही इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के मूड में है।