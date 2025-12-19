19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

ऑक्सीजन सिलेंडर संग विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, प्रदूषण और कफ सिरप मुद्दे पर सरकार घिरी

UP Assembly Winter Session: यूपी विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का अनोखा विरोध चर्चा में रहा। ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन कफ सिरप लेकर विधानसभा पहुंचे विधायक ने प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और कानून-व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 19, 2025

प्रदूषण, माफिया राज और सरकार की नाकामी को लेकर साधा निशाना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

प्रदूषण, माफिया राज और सरकार की नाकामी को लेकर साधा निशाना (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

UP Assembly Winter Session 2025 : उत्तर प्रदेश विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सियासी माहौल उस वक्त गरमा गया, जब समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग ऑक्सीजन सिलेंडर और कोडीन युक्त कफ सिरप लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे। उनके इस अनोखे और प्रतीकात्मक विरोध ने न केवल सदन का ध्यान खींचा, बल्कि प्रदेश में प्रदूषण, स्वास्थ्य संकट और कानून-व्यवस्था जैसे गंभीर मुद्दों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। सत्र के पहले दिन ही इस प्रदर्शन ने साफ कर दिया कि विपक्ष सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के मूड में है।

प्रतीकात्मक विरोध के जरिए बड़ा संदेश

जाहिद बेग ने ऑक्सीजन सिलेंडर को प्रदेश में बढ़ते प्रदूषण और सांस संबंधी बीमारियों का प्रतीक बताया, जबकि कफ सिरप को स्वास्थ्य व्यवस्था और नशे की बढ़ती समस्या से जोड़ा। उन्होंने कहा कि यह प्रदर्शन किसी नाटकीयता के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की पीड़ा को सदन तक पहुंचाने के लिए किया गया है। उनका कहना था कि प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिससे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है।

अंतरराष्ट्रीय मैच रद्द होने का मुद्दा उठाया

सपा विधायक ने आरोप लगाया कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति के कारण उत्तर प्रदेश में एक अंतरराष्ट्रीय मैच तक रद्द करना पड़ा, जो सरकार की विफलता का बड़ा प्रमाण है। उन्होंने कहा कि जब हालात इतने खराब हो जाएं कि खिलाड़ियों की सेहत को खतरा हो, तो यह दर्शाता है कि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार ने समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जाहिद बेग ने सवाल किया कि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है, तब सरकार सिर्फ आंकड़ों और दावों में ही क्यों उलझी है।

“लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया”

विधायक ने कहा कि प्रदेश के कई इलाकों में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आम लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में दमा, सांस और एलर्जी के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं उस अनुपात में नहीं बढ़ाई गईं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार विकास के नाम पर पर्यावरण की अनदेखी कर रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है।

माफिया और कानून-व्यवस्था पर भी हमला

प्रदूषण और स्वास्थ्य के साथ-साथ जाहिद बेग ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि माफिया खुलेआम लोगों को धमका रहे हैं, वसूली और अवैध कारोबार फल-फूल रहा है, लेकिन सरकार प्रभावी कार्रवाई करने में विफल साबित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि आम नागरिक खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है और शिकायत करने पर भी कई बार कार्रवाई नहीं होती।

सत्र के पहले दिन ही गरमाया माहौल

जाहिद बेग के इस प्रदर्शन से विधानमंडल सत्र के पहले दिन ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस तरह के विरोध को नाटक बताया, जबकि विपक्ष ने इसे जनता की आवाज करार दिया। विधानसभा परिसर में यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बना रहा और मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक इस अनोखे विरोध की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हुए।

ये भी पढ़ें

UP BJP New State President: प्रदेश अध्यक्ष बनना डिमोशन नहीं, संगठन की बड़ी जिम्मेदारी है : नये भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी
लखनऊ
सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भाजपा के नये प्रदेश अध्यक्ष का करारा पलटवार, कुर्मी समाज को साधने की रणनीति, 2027 की तैयारी में जुटी भाजपा (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अखिलेश यादव

cm yogi

मायावती

SP national president Akhilesh Yadav

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 01:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ऑक्सीजन सिलेंडर संग विधानसभा पहुंचे सपा विधायक, प्रदूषण और कफ सिरप मुद्दे पर सरकार घिरी

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

योगी सरकार का तोहफा, यूपी में 2026 में 1.5 लाख पदों पर होगी भर्ती, 10 लाख सरकारी नौकरी का बनेगा रिकॉर्ड

Uttar Pradesh recruitment 2026
शिक्षा

Shivpal Yadav Targets BJP:  SIR पर शिवपाल यादव का बड़ा वार, बोले भाजपा का षड्यंत्र सपा सड़क से सदन तक लड़ेगी

शिवपाल यादव का बड़ा बयान, बोले-भाजपा के षड्यंत्र को सपा सड़क से सदन तक लड़ेगी (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )
लखनऊ

SIR और कफ सिरप कांड पर घमासान, यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र हंगामेदार शुरुआत

विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति, पहले दिन से तीखी बहस के संकेत (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

कोडीन कांड में सपा का ‘कनेक्शन’! योगी का तगड़ा तंज, बोले- धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करते रहे

CM Yogi (3)
लखनऊ

यूपी में 2026 बनेगा रोजगार का तूफान! पुलिस से लेकर शिक्षा तक, इन-इन विभागों में मिलेगी सरकारी नौकरियां

CM योगी ने दी 1.5 लाख जॉब्स की सौगात
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.