लखनऊ

‘BJP बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा कर कुचलना चाहती है’, अखिलेश यादव ने हार का प्रमाण बताया

Akhilesh Yadav Latest News: आई-पैक ऑफिस पर ED की छापेमारी पर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि BJP बंगाल में बुरी तरह हार रही है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 09, 2026

akhilesh yadav said on ed raid on i pac office first proof of bjp defeat bengal

आई-पैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी पर बोले अखिलेश यादव Image Source - 'X' @samajwadiparty

Akhilesh Yadav Latest News: प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कोलकाता में आई-पैक ऑफिस और इसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी की गई। जिसके बाद CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस छापेमारी पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रतिक्रिया दी।

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के लिए काम करने वाली कंपनी आई-पैक के ऑफिस में हुई छापेमारी को पश्चिम बंगाल में BJP की हार का प्रमाण बताया है।

'BJP बंगाल में बुरी तरह हार रही है'

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा, ''BJP बंगाल में बुरी तरह हार रही है। यह पहला प्रमाण है।'' इससे पहले CM ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की आगामी विधानसभा चुनाव रणनीति, उम्मीदवारों की सूची, आंतरिक डेटा और वित्तीय दस्तावेजों को केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी के नाम पर 'लूट' लिया है।

'BJP बंगाल पर जबरदस्ती कब्जा कर कुचलना चाहती है'

उन्होंने कहा कि ED अधिकारियों द्वारा साल्ट लेक स्थित उनकी पार्टी की रणनीति के लिए काम करने वाली एजेंसी ‘इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी’ (आई-पैक) के कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर की गई छापेमारी और तलाशी अभियान को एक 'अपराध' के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि BJP बंगाल पर जबरदस्ती 'कब्जा' करना और उसे 'कुचलना' चाहती है।

हार्ड डिस्क, SIR से संबंधित डेटा लूट लिया गया: CM ममता

CM ने आरोप लगाया, "छापेमारी के नाम पर उन्होंने हमारी पार्टी की चुनाव रणनीति चुरा ली है, जो एक अपराध है। उन्होंने हमारा डेटा, उम्मीदवारों की सूची, बूथ एजेंटों की सूची, हार्ड डिस्क, SIR से संबंधित डेटा, हमारी पार्टी से जुड़े वित्तीय दस्तावेज, राजनीतिक दस्तावेज, बैंक खाते की जानकारी और आंतरिक डेटा भी लूट लिया है। उन्होंने मेरी पार्टी से संबंधित सारी जानकारी चुरा ली है। उन्होंने सब कुछ लूट लिया है।''

CM ममता बनर्जी ने आई-पैक के साल्ट लेक सेक्टर में मौजूद ऑफिस का उस समय दौरा किया, जब ED की टीम छापेमारी कर रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि आई-पैक को किसी कॉर्पोरेट संस्था के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह तृणमूल कांग्रेस की चुनावी रणनीति को लागू करने में लगी हुई है, इसलिए छापे जानबूझकर मारे गए, जिनका एकमात्र उद्देश्य हमारी चुनावी रणनीति को BJP को सौंपना था।

09 Jan 2026 03:56 pm

