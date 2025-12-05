Gomti Corridor: लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर बना विकास की नई धुरी, 200 मीटर क्षेत्र में निर्माण को मंजूरी

अभी तक जिस क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण पर रोक थी, उसी जमीन पर अब योजनाबद्ध तरीके से विकास किया जा सकेगा। अनुमान है कि लगभग 10 किलोमीटर जमीन पर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य शुरू होगा। इसमें बहुमंजिला आवासीय इमारतें, सर्विस अपार्टमेंट्स, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, आईटी एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, पार्किंग जोन और अन्य बेसिक सुविधाएं शामिल होंगी। LDA के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस कदम से राजधानी को न सिर्फ नया शहरी विस्तार मिलेगा, बल्कि गोमती नदी के किनारे एक संतुलित और व्यवस्थित आधुनिक शहर बसाने का मार्ग साफ होगा।