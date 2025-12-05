11 दिसंबर को शुक्र अस्त, दिसंबर में तीन और जनवरी में एक भी विवाह मुहूर्त नहीं

Auspicious Wedding Dates Left in 2025 as Venus Sets on 11 December: हिंदू विवाह परंपरा में शुभ मुहूर्त और ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का अत्यंत महत्व होता है। विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे मांगलिक कार्य किसी भी समय नहीं किए जाते, बल्कि इसके लिए विशेष रूप से ज्योतिषीय गणना के अनुसार शुभ समय निर्धारित किया जाता है। लखनऊ के सर्व मंदिर के पंडित शक्ति मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2025 अब अंतिम चरण में है और दिसंबर का महीना भी शुरू हो चुका है, लेकिन इस बार दिसंबर में विवाह के शुभ समय बेहद सीमित हैं। इसका मुख्य कारण है,शुक्र तारा का अस्त होना, जिसे ज्योतिष में मांगलिक कार्यों के बाधित होने का प्रमुख कारण माना जाता है।