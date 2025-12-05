प्रदेश में बिजली बिल राहत योजना शुरू, 100% ब्याज माफी और मूलधन पर छूट के साथ उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

UP Launches Massive Power Bill Relief Scheme: प्रदेश भर के बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26’ की शुरुआत कर दी है। यह योजना उन सभी घरेलू, ग्रामीण, शहरी, छोटे व्यावसायिक और कनेक्शन धारक उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित होगी, जो किसी कारणवश अपने बिजली बिलों का भुगतान समय पर नहीं कर सके और अब भारी जुर्माना तथा बढ़ते ब्याज का बोझ झेल रहे हैं। योजना का पहला चरण 31 दिसंबर 2025 तक चलाया जा रहा है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी के साथ-साथ मूलधन पर भी बड़ी छूट उपलब्ध कराई जा रही है।