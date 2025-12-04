लखनऊ की मेनका सोनी बनीं रेड मंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला काउंसिलर, गीता हाथ में लेकर ली शपथ

मेनका सोनी ने शपथ ग्रहण के दौरान श्रीमद्भगवद गीता हाथ में ली और भारतीय पारंपरिक हैंड-एम्ब्रॉयडरी वाले परिधान में नजर आईं। यह दृश्य वहां मौजूद भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का क्षण था। जज रसेल ने उन्हें शपथ दिलाई, जबकि पूरे सभागार में भारतीय मूल के लोग, रेडमंड प्रशासनिक अधिकारी और समुदाय के नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेडमंड वही शहर है जो माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक मुख्यालय के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे अमेरिका का एक मजबूत टेक-हब माना जाता है, जहां भारतीय प्रतिभाओं की बड़ी संख्या कार्यरत है।