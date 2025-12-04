4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

लखनऊ की मेनका सोनी बनीं रेड मंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला काउंसिलर, गीता हाथ में लेकर ली शपथ

लखनऊ की बेटी मेनका सोनी ने अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में रेड मंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला सिटी काउंसिल सदस्य बनकर इतिहास रचा। शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने गीता हाथ में लेकर भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया। उनकी जीत प्रवासी भारतीयों और महिला नेतृत्व के लिए बड़ी प्रेरणा बनी।

4 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 04, 2025

लखनऊ की बेटी मेनका सोनी ने रचा इतिहास, वाशिंगटन के रेडमंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला सिटी काउंसिलर बनीं   (फोटो सोर्स :Facebook News Grou

लखनऊ की बेटी मेनका सोनी ने रचा इतिहास, वाशिंगटन के रेडमंड की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला सिटी काउंसिलर बनीं   (फोटो सोर्स :Facebook News Grou

Lucknow Menaka Soni : भारत और विशेषकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए गर्व का पल तब सामने आया, जब शहर की बेटी मेनका सोनी ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन राज्य में स्थित रेडमंड शहर की पहली भारतीय-अमेरिकी महिला सिटी काउंसिल सदस्य के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया। यह क्षण केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति, महिला सशक्तिकरण, प्रवासी भारतीयों की उपलब्धि और वैश्विक स्तर पर भारतीय पहचान की मजबूती का अद्भुत उदाहरण बना।

मेनका सोनी ने शपथ ग्रहण के दौरान श्रीमद्भगवद गीता हाथ में ली और भारतीय पारंपरिक हैंड-एम्ब्रॉयडरी वाले परिधान में नजर आईं। यह दृश्य वहां मौजूद भारतीय-अमेरिकी समुदाय के लिए गर्व और भावनात्मक जुड़ाव का क्षण था। जज रसेल ने उन्हें शपथ दिलाई, जबकि पूरे सभागार में भारतीय मूल के लोग, रेडमंड प्रशासनिक अधिकारी और समुदाय के नेता बड़ी संख्या में मौजूद थे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि रेडमंड वही शहर है जो माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक मुख्यालय के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसे अमेरिका का एक मजबूत टेक-हब माना जाता है, जहां भारतीय प्रतिभाओं की बड़ी संख्या कार्यरत है।

8 वर्ष से सत्ता में जमे प्रतिद्वंदी को दी मात

मेनका सोनी की जीत इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है कि उन्होंने आठ वर्षों से लगातार इस पद पर बैठे अपने प्रतिद्वंदी को हराया। चुनावी मैदान में उतरकर उन्होंने न सिर्फ मुद्दों पर मजबूती से अपनी बात रखी, बल्कि समुदाय के बीच सक्रिय रहकर वोटरों का विश्वास भी जीता। उनकी जीत के बाद सिएटल में भारत के कॉन्सुल जनरल प्रकाश गुप्ता ने उन्हें सम्मानित किया। स्थानीय भारतीय समुदाय ने इसे एक प्रेरक और ऐतिहासिक जीत करार दिया।

लखनऊ की पक्की जड़ें, दुनिया के मंच पर बड़ा मुकाम

मेनका सोनी का जन्म आगरा में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा-दीक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई पूरी की। करीब 20 वर्षों तक राजधानी में रहने के बाद उन्होंने करियर में आगे बढ़ने के लिए नई मंज़िलों की ओर कदम बढ़ाए। वैश्विक कॉर्पोरेट जगत में उनका सफर भी बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स, जनरल मोटर्स और टी मोबाइल जैसी दुनिया की नामी कंपनियों में नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाईं। 30 साल लंबे अनुभव ने उन्हें न सिर्फ एक मजबूत व्यवसायिक नेता बनाया, बल्कि समुदाय की जरूरतें और सामाजिक मुद्दे समझने में भी सक्षम बनाया।

AmPowering - 5 लाख से अधिक लोगों की मदद

मेनका सोनी सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया तक सीमित नहीं रहीं। उन्होंने AmPowering नामक एक गैर-लाभकारी संस्था की स्थापना की, जो महिलाओं, युवाओं और समुदाय के विकास के लिए कार्य करती है। इस संस्था ने अब तक 5 लाख से अधिक लोगों की मदद की है। इसी सेवा और समर्पण के लिए मेनका को अमेरिकी कांग्रेस की ओर से Top-20 Influential Women Award दिया गया। साथ ही, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें President Lifetime Achievement Award 2024 से सम्मानित किया। ये उपलब्धियां इस बात का प्रमाण हैं कि मेनका सिर्फ नेतृत्व नहीं करतीं, बल्कि समाज के लिए सार्थक बदलाव भी लाती हैं।

भारतीय संस्कृति की चमक और गर्व का क्षण

शपथ ग्रहण समारोह में मेनका सोनी ने गीता हाथ में लेकर शपथ ली। यह फैसला भारतीय मूल्यों, सत्य, नैतिकता और सेवा के सिद्धांतों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि गीता हाथ में लेकर शपथ लेना मेरे लिए सत्य, कर्तव्य और सेवा के उन मूल्यों की याद दिलाने वाला क्षण था, जिन्हें मैं सार्वजनिक जीवन में हमेशा निभाऊंगी। उनका भारतीय परिधान, एम्ब्रॉयडरी वाला हैंडमेड सूट, अमेरिकी मंच पर भारतीय विरासत की उपस्थिति का प्रतीक बन गया। भारतीय समुदाय ने इसे अपनी संस्कृति की वैश्विक प्रतिष्ठा के रूप में देखा।

भविष्य की योजनाएं- समुदाय की समस्याओं को प्राथमिकता

शपथ के बाद मेनका सोनी ने अपनी प्राथमिकताओं और योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनका फोकस निम्नलिखित मुद्दों पर रहेगा—

1 . सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करना

स्थानीय निवासियों की आवाज सीधे प्रशासन तक पहुंचे, इसके लिए वह नई पहल शुरू करेंगी।

२, आवास और सुविधाओं को न्यायसंगत बनाना

महंगे शहरों में आम लोगों के लिए सस्ते और बेहतर घर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है।

3 . छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन

रेडमंड में बड़ी कंपनियों के साथ छोटे बिजनेस का महत्व भी बढ़ाया जाएगा।

4 . शहर की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य

उन्होंने कहा कि समुदाय की सुरक्षा और युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

5 . स्थिरता और दीर्घकालिक विकास योजनाएं

पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक परिवहन और भविष्य की नीति निर्माण पर फोकस रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि "हर आवाज सुनी जाएगी, चाहे वह किसी भी वर्ग से आती हो।"

लखनऊ और भारत के लिए गौरव का क्षण

मेनका की उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश, बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है। एक भारतीय बेटी का दुनिया के सबसे विकसित देश की सत्ता व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना प्रवासी भारतीयों की उभरती ताकत और उनकी मेहनत का परिणाम है। यह कहानी आज के युवाओं, विशेषकर लड़कियों के लिए बड़ी प्रेरणा है, कि सीमाएँ सिर्फ सोच की होती हैं, अवसर दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं।

UP Roadway: रोडवेज में महिलाओं की धमाकेदार एंट्री, परिचालक पदों पर रचा इतिहास-पुरुष पीछे, महिलाएं तेजी से बढ़ी आगे
लखनऊ
194 पदों में 95 बनीं परिचालक, पुरुष चालक बनने से कतराए, जानें कितनी मिलती है तनख्वाह, क्यों कम है पुरुषों का रुझान     (फोटो सोर्स : Information Department )   

यूपी न्यूज

