Kanpur News:प्यार निकला छलावा,धर्म बदला, गर्भपात कराया, आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता का यह भी आरोप है कि शिकायत करने पर आरोपी के परिजनों ने उसे धमकाकर एक मकान में बंद कर दिया, जहां उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान आरोपी के पिता और भाई द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़िता ने कहा कि पेट में लातें मारकर और दवाइयां खिलाकर जबरन गर्भपात कराया गया। आरोपी के परिजन मां, बहनें, भाभी सहित अन्य रिश्तेदार भी गाली-गलौज और मारपीट में शामिल रहे। इस दौरान पीड़िता की चेन, अंगूठी, पायल और करीब 50 हजार रुपये छीने गए। पीड़िता का दावा है कि धमकी देकर उससे ऑनलाइन और नकद मिलाकर लगभग एक लाख रुपये वसूले गए। पीड़िता ने बताया कि 26 फरवरी को उसने 1090 पर कॉल कर सहायता मांगी थी।