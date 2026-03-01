Kanpur News:नाले में कंबल में लिपटा मिला था महिला का शव, पति गिरफ्तार

परिजनों ने आरोप लगाया कि आकृति को पति और ससुराल पक्ष के लोग लंबे समय से प्रताड़ित कर रहे थे। उनका कहना था कि आकृति की हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया गया, ताकि मामला दुर्घटना या गुमशुदगी जैसा लगे। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के साक्ष्य, मोबाइल कॉल डिटेल और पारिवारिक बयान जुटाए।साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को पुलिस ने मृतका के पति नितिन सविता को हिरासत में लेकर पूछताछ की।पूछताछ के दौरान आरोपी के बयान और अन्य तथ्यों में विरोधाभास पाए गए,जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।