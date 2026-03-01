Kanpur News:चंडीगढ़ की महिला से कानपुर में हुई थी चेन लूट, दो गिरफ्तार,17 से ज्यादा है मुकदमे दर्ज

पुलिस के अनुसार, चंडीगढ़ निवासी सुशीला 19 फरवरी को ट्रेन छूटने के कारण कानपुर के रावतपुर क्षेत्र स्थित नमक फैक्ट्री के पास रहने वाली अपनी बहन पुष्पा के घर ठहरी थीं। देर शाम वह घर के बाहर टहल रही थीं, तभी बाइक सवार दो युवकों ने झपट्टा मारकर उनके गले से सोने की चेन लूट ली और मौके से फरार हो गए। पीड़िता की तहरीर पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की।