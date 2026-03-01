Kanpur Dehat News: मेघजाल के पास दो बाइकों की टक्कर, दो की मौत, एक घायल

प्राप्त जानकारी के अनुसार,रसूलाबाद क्षेत्र के थाना पुरवा निवासी रवींद्र का भतीजा अनुज (16) पुत्र पिंटू उर्फ प्रेमचंद अपने चाचा जसकरन के साथ बाइक से सिसाही रामपुर बहन को लाने जा रहा था। मेघजाल के पास जसकरन बाइक सड़क किनारे खड़ी कर लघुशंका के लिए उतर गए, जबकि अनुज बाइक पर ही बैठा रहा। इसी दौरान सामने से आ रही दूसरी बाइक अनुज की खड़ी बाइक से टकरा गई। टक्कर में अनुज के साथ दूसरी बाइक पर सवार नैनपुर कसमड़ा निवासी अमित (26) पुत्र सतीश सिंह और उसका साथी मोहित (25) पुत्र चंद्रबली गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया गया कि अमित और मोहित रसूलाबाद से पुट्टी खरीदने जा रहे थे।