Kanpur News:नशे की खेप का भंडाफोड़, ओडिशा से लाया गया 8 किलो से ज्यादा गांजा, तस्कर गिरफ्तार

जीआरपी प्रभारी निरीक्षक ओमनारायण सिंह ने बताया कि आरपीएफ प्रभारी निरीक्षक एस.एन. पाटीदार अपनी टीम के साथ स्टेशन परिसर और आसपास के क्षेत्रों में रूटीन चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान हैरिशगंज पुल की दूसरी ओर से एक युवक संदिग्ध हालत में आता दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो वह घबरा गया और तेजी से भागने लगा। संदेह गहराते ही पुलिसकर्मियों ने पीछा कर युवक को दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास मौजूद एक ट्रॉली बैग ने पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। बैग खोलते ही उसमें से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। मौके पर ही गांजे का वजन कराया गया, जो आठ किलो 140 ग्राम निकला। बरामद मादक पदार्थ को कब्जे में लेकर युवक को जीआरपी थाने ले जाया गया।