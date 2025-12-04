1971 के समुद्री शेर: दुश्मन को कंपा देने वाले भारतीय नौ सैनिकों की वीरगाथा, यूपी के बेटों ने रचा इतिहास

युद्ध शुरू होते ही नौसेना के जवानों को आदेश मिला-'अरब सागर का हर इंच भारत की सुरक्षा का प्रतीक है। पीछे नहीं हटना है। इन योद्धाओं ने आदेश सुना, सलामी दी और फिर अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन के ठिकानों की ओर बढ़ गए। यही वो क्षण थे, जब पाकिस्तान के कमांडरों ने भारतीय नौसेना के जवानों को "सी वुल्फ", "सी लॉयन", यानी “समुद्री शेर” कहकर संबोधित किया। दुश्मन के लिए यह शब्द एक डर का प्रतीक थे-जो रात में आते, हमला करते और समुद्र में ऐसे ओझल हो जाते जैसे गर्जता हुआ शेर अंधेरे जंगल में गुम हो जाए।