1971 के समुद्री शेर: दुश्मन को कंपा देने वाले भारतीय नौ सैनिकों की वीरगाथा, यूपी के बेटों ने रचा इतिहास

समुद्र के सिपाही: 1971 के वो योद्धा, जिन्हें दुश्मन आज भी ‘समुद्री शेर’ कहकर याद करता है (फोटो सोर्स :Facebook News Group)
Indian Navy Day: भारत–पाकिस्तान के 1971 युद्ध को आज़ादी के बाद से सबसे निर्णायक लड़ाइयों में गिना जाता है। यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि यह भारतीय सेनाओं के साहस, रणनीति और बलिदान की ऐसी मिसाल थी, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। ज़मीन पर सेना, हवा में वायुसेना और समुद्र में नौसेना-तीनों ने मिलकर दुश्मन पर ऐसी चोट की कि आज तक युद्धक रणनीति पढ़ाने वाली दुनिया की सेनाएँ उसके उदाहरण देती हैं।
लेकिन इस युद्ध की कहानी समुद्र में लड़ने वाले उन "समुद्री शेरों" के बिना अधूरी है, जिनके साहस ने पाकिस्तान की नौसेना की कमर तोड़ दी थी। दिलचस्प बात यह है कि इन योद्धाओं में एक बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश से आई थी,ऐसे नौसैनिक, जो वीर सपूत भले ही भूमिगत क्षेत्र से आते थे, पर दिल में समुद्र की लहरें और देशभक्ति की आग रखते थे।
भारतीय नौसेना का हर जवान जानता था कि 1971 का युद्ध आसान नहीं होगा। समुद्र हमेशा शांत नहीं होता, लेकिन उस समय उससे भी अधिक खतरनाक था वह दुश्मन, जो हर मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा था और समुद्र में आखिरी दांव खेलने की कोशिश कर रहा था।
युद्ध शुरू होते ही नौसेना के जवानों को आदेश मिला-'अरब सागर का हर इंच भारत की सुरक्षा का प्रतीक है। पीछे नहीं हटना है। इन योद्धाओं ने आदेश सुना, सलामी दी और फिर अपने प्राणों की परवाह किए बिना दुश्मन के ठिकानों की ओर बढ़ गए। यही वो क्षण थे, जब पाकिस्तान के कमांडरों ने भारतीय नौसेना के जवानों को "सी वुल्फ", "सी लॉयन", यानी “समुद्री शेर” कहकर संबोधित किया। दुश्मन के लिए यह शब्द एक डर का प्रतीक थे-जो रात में आते, हमला करते और समुद्र में ऐसे ओझल हो जाते जैसे गर्जता हुआ शेर अंधेरे जंगल में गुम हो जाए।
4 दिसंबर 1971 की रात इतिहास में सोने अक्षरों में दर्ज है। भारतीय नौसेना के मिसाइल बोट बेड़े ने कराची पोर्ट पर ऐसी वार किया कि पाकिस्तान का PNS Khyber नष्ट, PNS Muhafiz ध्वस्त,कराची हार्बर में भीषण आग,तेल डिपो में विस्फोट यह विश्व इतिहास के सबसे सफल नौसैनिक हमलों में से एक माना गया। इस ऑपरेशन में शामिल कई नौसैनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, अवध और पूर्वांचल के गांवों से आते थे। वे साधारण परिवारों के बेटे थे, लेकिन उस रात उन्होंने असाधारण साहस दिखाकर भारत की समुद्री ताकत को दुनिया में स्थापित किया।
8 दिसंबर को भारतीय नौसेना फिर लौटी और इस बार और भी घातक रूप में। पाकिस्तान के बचा-खुचा नौसैनिक बेड़ा और कराची की आपूर्ति लाइनें, दोनों इस हमले में तहस-नहस हो गईं। युद्ध विश्लेषकों का कहना है कि इन दो ऑपरेशनों ने पाकिस्तान की समुद्री क्षमता को लगभग निष्क्रिय बना दिया था। इन अभियानों में शामिल कई नाविक और अधिकारी आज उत्तर प्रदेश के गांवों में शांत जीवन जी रहे हैं। कुछ वृद्ध, कुछ बीमार, पर उनकी आँखों में आज भी वही चमक है-
देश के लिए कुछ कर गुजरने की चमक।
उत्तर प्रदेश भले ही समुद्र से हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन भारतीय नौसेना में उसकी भागीदारी गर्व से भरी है। 1971 में UP के सैकड़ों नौसैनिक सक्रिय मोर्चे पर थे। इनमें से कई रायबरेली, उन्नाव, बहराइच, बलिया, गाज़ीपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, जालौन, झांसी, फतेहपुर और शाहजहांपुर से थे। इनमें एक सामान्य बात देखी जाती है-वे कभी अपने शौर्य की कहानियाँ खुद नहीं बताते।लेकिन गाँव वाले कहते हैं कि दुश्मन उन्हें ‘समुद्री शेर’ कहकर बुलाता था।
यह सम्मान दुश्मन के मुँह से निकलना, उनकी बहादुरी का सबसे बड़ा प्रमाण है।
समुद्री युद्ध भूमि युद्ध से अलग होता है।
यहाँ-
मिसाइल बोटों की रेंज सीमित थी, उन्हें ईंधन भरने के लिए बीच समुद्र में टैंकरों की शरण लेनी पड़ती थी। राडार पकड़ में आने का खतरा लगातार बना रहता था।
UP के कई गाँवों में आज भी 1971 की यादें जीवित हैं। किसी घर की दीवार पर एक जर्जर ट्रंक रखा है, जिसमें पुरानी वर्दी और एक मेडल रखा हुआ है। कहीं धुंधली तस्वीरें हैं,जहाज पर खड़े नौ सैनिकों की।
कहीं माँ की आँखों में गर्व के आँसू हैं,जो कहती हैं:
“समुद्र तो कभी देखा नहीं…
पर मेरा बेटा समुंदर का शेर था।”
1971 के नौ सैनिकों की कहानियाँ सिर्फ इतिहास नहीं हैं, ये आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने दिखाया कि देशभक्ति भौगोलिक दूरी नहीं देखती,वीरता पद या रैंक नहीं देखती। बलिदान परिवार की स्थिति नहीं देखता और शौर्य, सिर्फ दिल में बसे राष्ट्र-प्रेम की आवाज़ सुनता है
