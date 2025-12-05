Residential Scheme:प्रदेश में 16 नई योजना शुरू, लखनऊ की सौमित्र विहार 25 दिसंबर को लॉन्च होने को तैयार

UP Housing Board Launch 16 New Residential Project: उत्तर प्रदेश में आवासीय विकास को नई दिशा देने के लिए उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के छोटे-बड़े शहरों में आधुनिक एवं योजनाबद्ध आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से परिषद ने कुल 16 नई आवासीय परियोजनाए शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। इनमें सर्वाधिक चर्चित परियोजना लखनऊ की सौमित्र विहार आवासीय योजना है, जिसे इसी माह 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन, जिसे सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, पर लॉन्च करने की योजना है। इन परियोजनाओं को अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। परिषद ने इसके लिए 13045 एकड़ से अधिक भूमि चिह्नित की है, जिसमें शहरी आबादी की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई कालोनियां बसाई जाएँगी। परिषद के अनुसार, ये योजनाएँ न केवल आवास उपलब्ध कराएंगी बल्कि संबंधित शहरों की आधारभूत संरचना को भी मजबूत बनाएँगी।