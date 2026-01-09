तंदूर में रोटी डालने से पहले थूकता दिखा ‘जावेद’, लोगों ने दुकान का काटा बवाल, देखें Video

पुलिस ने वीडियो देखते ही तुरंत संज्ञान लिया। यह मामला थाना मधुबन बापूधाम के अंतर्गत वर्धमानपुरम चौकी क्षेत्र का है। दुकान का नाम 'ए-वन चिकन पॉइंट' बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी जावेद अंसारी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी मुरादनगर का रहने वाला है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी दुकान पर पहुंचे और हंगामा किया।