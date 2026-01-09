तंदूर में रोटी डालने से पहले थूकता दिखा ‘जावेद’, लोगों ने दुकान का काटा बवाल, देखें Video

रोटियों पर थूकने का VIDEO वायरल Source- X
Ghaziabad Viral Video: गाजियाबाद में एक बार फिर थूककर तंदूर बनाए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। वीडियो देखकर लोग बहुत गुस्साए हैं। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
वायरल वीडियो में एक युवक को तंदूर में रोटियां सेंकते हुए दिखाया गया है। वह हर रोटी पर थूकता है और फिर उसे तंदूर में डाल देता है। यह दृश्य बहुत घिनौना है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि वह बार-बार ऐसा कर रहा है। यह वीडियो 8 जनवरी 2026 को सामने आया। लोग इसे देखकर हैरान और नाराज हो गए। कई लोगों ने इसे शेयर किया और पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने वीडियो देखते ही तुरंत संज्ञान लिया। यह मामला थाना मधुबन बापूधाम के अंतर्गत वर्धमानपुरम चौकी क्षेत्र का है। दुकान का नाम 'ए-वन चिकन पॉइंट' बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी जावेद अंसारी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है और कानूनी कार्रवाई जारी है। आरोपी मुरादनगर का रहने वाला है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग भी दुकान पर पहुंचे और हंगामा किया।
वीडियो देखकर लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा है। ग्राहक बिना जाने ऐसी रोटियां खा रहे थे। रोजाना सैकड़ों लोग यहां खाना खाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे 'थूक जिहाद' जैसे शब्दों से जोड़कर चर्चा कर रहे हैं, और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
यह पहली बार नहीं है, जब ऐसा मामला सामने आया हो। पिछले कुछ समय में कई जगहों पर रोटी, तंदूर, फल या अन्य खाने की चीजों पर थूकने के वीडियो वायरल हो चुके हैं। कभी शादी में, कभी ढाबे पर, कभी होटल में ऐसे वीडियो आए हैं। कई बार आरोपी पकड़े जाते हैं, लेकिन सवाल यह रहता है कि ऐसी और कितनी घटनाएं छिपी हुई होंगी।
