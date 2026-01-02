नैनीताल की वादियों में गर्लफ्रेंड के साथ पति कर रहा था रोमांस, तभी पत्नी की हुई एंट्री, फिर मचा बवाल

गाजियाबाद का एक शादीशुदा व्यक्ति नए साल का जश्न मनाने अपनी गर्लफ्रेंड (ऑफिस में साथ काम करने वाली लड़की) के साथ नैनीताल पहुंचा था। दोनों कार से घूम रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी पत्नी परिवार सहित वहां आ धमकी। पत्नी को चार दिनों से पति का पता नहीं था, क्योंकि वह फोन नहीं उठा रहा था। उसे शक हुआ और लोकेशन ट्रेस करके नैनीताल पहुंच गई। तल्लीताल क्षेत्र के डांट चौराहे पर पत्नी ने पति की कार को देख लिया। उसने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन पति ने गाड़ी नहीं रोकी। गुस्से में पत्नी कार के सामने आ गई और बोनट पर चढ़कर बैठ गई। इसके बावजूद पति ने कार आगे बढ़ाई और कुछ दूर तक पत्नी को घसीटता रहा। आसपास के लोगों ने किसी तरह गाड़ी रुकवाई। इसके बाद पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कार पर लात-घूंसे चलाए और शीशे चकनाचूर कर दिए। कार में बैठी गर्लफ्रेंड डर के मारे मौके से भाग गई। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोग महिला को शांत कराने में जुट गए। इस पूरे तमाशे का वीडियो किसी ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।