गाज़ियाबाद

नैनीताल की वादियों में गर्लफ्रेंड के साथ पति कर रहा था रोमांस, तभी पत्नी की हुई एंट्री, फिर मचा बवाल

नैनीताल की खूबसूरत वादियों में पत्नी-पति-गर्लफ्रेंड का एक विवाद सुर्खियों में है। पत्नी ने पति को गर्लफ्रेंड के साथ पकड़ लिया और कार के बोनट पर चढ़कर हंगामा किया।

गाज़ियाबाद

image

Anuj Singh

Jan 02, 2026

पति गर्लफ्रेंड संग घूम रहा था, पत्नी पहुंची नैनीताल!

पति गर्लफ्रेंड संग घूम रहा था, पत्नी पहुंची नैनीताल! Source- Patrika

Ghaziabad News: उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन नैनीताल में नए साल 2026 के जश्न के बीच एक ऐसा हंगामा हुआ, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। सड़क पर एक महिला का गुस्सा देखकर पर्यटक और स्थानीय लोग हैरान रह गए। कार के बोनट पर चढ़कर महिला ने ड्रामा किया और शीशे तोड़ दिए। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है, लेकिन बाद में पूरी कहानी सामने आई, जो बेहद चौंकाने वाली थी।

क्या हुई पूरी घटना?

गाजियाबाद का एक शादीशुदा व्यक्ति नए साल का जश्न मनाने अपनी गर्लफ्रेंड (ऑफिस में साथ काम करने वाली लड़की) के साथ नैनीताल पहुंचा था। दोनों कार से घूम रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक उसकी पत्नी परिवार सहित वहां आ धमकी। पत्नी को चार दिनों से पति का पता नहीं था, क्योंकि वह फोन नहीं उठा रहा था। उसे शक हुआ और लोकेशन ट्रेस करके नैनीताल पहुंच गई। तल्लीताल क्षेत्र के डांट चौराहे पर पत्नी ने पति की कार को देख लिया। उसने कार रोकने की कोशिश की, लेकिन पति ने गाड़ी नहीं रोकी। गुस्से में पत्नी कार के सामने आ गई और बोनट पर चढ़कर बैठ गई। इसके बावजूद पति ने कार आगे बढ़ाई और कुछ दूर तक पत्नी को घसीटता रहा। आसपास के लोगों ने किसी तरह गाड़ी रुकवाई। इसके बाद पत्नी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कार पर लात-घूंसे चलाए और शीशे चकनाचूर कर दिए। कार में बैठी गर्लफ्रेंड डर के मारे मौके से भाग गई। सड़क पर अफरा-तफरी मच गई। लोग महिला को शांत कराने में जुट गए। इस पूरे तमाशे का वीडियो किसी ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

हंगामे की असली वजह क्या थी?

पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी 11 साल पहले हुई थी और उनकी 1 बेटी भी है। पति का ऑफिस की इसी लड़की के साथ लंबे समय से अफेयर चल रहा है। वह पहले भी कई बार दोनों को साथ पकड़ चुकी है, लेकिन पति नहीं सुधरा। दोनों के बीच तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। पत्नी का आरोप है कि पति ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी है। वह चार दिनों से पति को तलाश रही थी। पत्नी, जो सरकारी स्कूल में टीचर है। उसने पुलिस से मांग की कि गर्लफ्रेंड को उसके सामने पेश किया जाए।

पुलिस ने क्या किया?

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों की काउंसलिंग भी की जा रही है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। यह घटना एक बार फिर पारिवारिक विवादों और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खतरनाक नतीजों को दिखाती है। सोशल मीडिया पर लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ पत्नी के गुस्से को सही बता रहे हैं, तो कुछ कह रहे हैं कि गुस्से में ऐसा करना गलत है। नैनीताल जैसे शांत जगह पर ऐसा ड्रामा देखकर पर्यटक भी चौंक गए।

Updated on:

02 Jan 2026 02:29 pm

Published on:

02 Jan 2026 02:28 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / नैनीताल की वादियों में गर्लफ्रेंड के साथ पति कर रहा था रोमांस, तभी पत्नी की हुई एंट्री, फिर मचा बवाल

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

