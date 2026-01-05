झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की रहस्यमयी मौत: सड़क पर खून से सनी अनीता चौधरी की लाश, लूट के बाद हत्या का आरोप

First woman auto driver death Jhansi:उत्तर प्रदेश के झांसी में जिले की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। 40 वर्षीय अनीता का शव स्टेशन रोड के पास सुकुवां-ढुकुवां कॉलोनी के नजदीक सड़क पर खून से लथपथ हालत में मिला। घटनास्थल पर उनका ऑटो पलटा हुआ था, जिसे देखकर पहली नजर में मामला सड़क हादसे का लग रहा था, लेकिन शव की हालत और परिजनों के आरोपों ने इस घटना को हत्या की आशंका में बदल दिया है।