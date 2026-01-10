10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

झांसी

ठांय-ठांय-ठांय… महिला ऑटो ड्राइवर के हत्यारे को दौड़ाकर मारी गोली, सालगिरह की रात किया था कत्ल

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मुख्य आरोपी और एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। देर रात हुई मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगी।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Jan 10, 2026

एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर

एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर Source- X

Jhansi Woman Auto Driver Murder Ex Boyfriend Mukesh Jha Encounter: झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मुख्य आरोपी मुकेश झा को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हत्या में वांटेड एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने देर रात हाफ एनकाउंटर कर दिया। मुकेश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्यार में मिले धोखे का बदला लेने के लिए महिला की हत्या की है। बता दें मुकेश झा अनीता चौधरी के शादी की सालगिरह की रात को उसकी हत्या कर दी।

क्या है हत्या का पूरा मामला?

पूरा मामला जनवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ। 4/5 जनवरी की रात झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में सकुंवा ढुकवां कॉलोनी के पास अनीता चौधरी (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थीं, जो परिवार की जिम्मेदारी उठाती थीं। उनका शव खून से लथपथ सड़क पर मिला, पास में उनका ऑटो पलटा हुआ था। शुरू में इसे हादसा माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि सिर में गोली लगी थी। अनीता के पति की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश झा (एक्स बॉयफ्रेंड), शिवम झा और मनोज झा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।

जांच में सामने आया कि अनीता और मुकेश पिछले कई सालों से रिलेशन में थे। अनीता ने कुछ महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था। मुकेश ने प्यार में धोखा मिलने का बदला लेने के लिए शादी की सालगिरह वाली रात को हत्या की योजना बनाई। उसने गोली मारी और हादसा दिखाने के लिए ऑटो पलट दिया। पुलिस ने शिवम और मनोज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी मुकेश फरार हो गया। अगले दिन उसकी इग्निस कार बेतवा नदी के पुल पर खड़ी मिली, जिससे लग रहा था कि वह छिप रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और इनाम भी घोषित किया था।

एनकाउंटर कैसे हुआ?

शुक्रवार देर रात पुलिस को भगवंतपुरा मार्ग से करगुवां जाने वाले कच्चे रास्ते पर मुकेश झा की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की और उसे रोकने की कोशिश की। मुकेश ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। यह हाफ एनकाउंटर था, यानी आरोपी घायल हुआ लेकिन मारा नहीं गया। घायल मुकेश को तुरंत जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, मुकेश ने पूछताछ में कबूल किया कि धोखे का बदला लेने के लिए उसने अनीता की हत्या की।

ये भी पढ़ें

जिंदा तुम रहोगी या मैं…. फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की कनपटी पर मारी गोली, सड़क पर तड़पता छोड़कर भागा
झांसी
झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

10 Jan 2026 09:13 am

Published on:

10 Jan 2026 08:14 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / ठांय-ठांय-ठांय… महिला ऑटो ड्राइवर के हत्यारे को दौड़ाकर मारी गोली, सालगिरह की रात किया था कत्ल

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मर्डर के आखिरी 30 सेकंड… आज तेरा खेल खत्म, कनपटी पर लगाई बंदूक, फिर धांय,धांय, धांय

jhansi first woman auto driver anita death
झांसी

जिंदा तुम रहोगी या मैं…. फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की कनपटी पर मारी गोली, सड़क पर तड़पता छोड़कर भागा

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या!
झांसी

रूढ़ियां तोड़कर सड़क पर उतरी अनीता की हत्या, झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की कहानी दर्द में खत्म

समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाली अनिता चौधरी की हत्या (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
झांसी

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की रहस्यमयी मौत: सड़क पर खून से सनी अनीता चौधरी की लाश, लूट के बाद हत्या का आरोप

jhansi first woman auto driver anita death
झांसी

कौन हैं 70 लाख रिश्वत लेने वाली महिला IRS प्रभा भंडारी? CBI ट्रैप की क्या है पूरी कहानी

about irs prabha bhandari who took bribe of rs 70 lakh full story of cbi trap jhansi crime news
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.