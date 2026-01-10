ठांय-ठांय-ठांय… महिला ऑटो ड्राइवर के हत्यारे को दौड़ाकर मारी गोली, सालगिरह की रात किया था कत्ल

जांच में सामने आया कि अनीता और मुकेश पिछले कई सालों से रिलेशन में थे। अनीता ने कुछ महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था। मुकेश ने प्यार में धोखा मिलने का बदला लेने के लिए शादी की सालगिरह वाली रात को हत्या की योजना बनाई। उसने गोली मारी और हादसा दिखाने के लिए ऑटो पलट दिया। पुलिस ने शिवम और मनोज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी मुकेश फरार हो गया। अगले दिन उसकी इग्निस कार बेतवा नदी के पुल पर खड़ी मिली, जिससे लग रहा था कि वह छिप रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और इनाम भी घोषित किया था।