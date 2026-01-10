ठांय-ठांय-ठांय… महिला ऑटो ड्राइवर के हत्यारे को दौड़ाकर मारी गोली, सालगिरह की रात किया था कत्ल

एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने किया हाफ एनकाउंटर Source- X
Jhansi Woman Auto Driver Murder Ex Boyfriend Mukesh Jha Encounter: झांसी में पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी की हत्या के मुख्य आरोपी मुकेश झा को लेकर एक बड़ा अपडेट है। हत्या में वांटेड एक्स बॉयफ्रेंड मुकेश झा का पुलिस ने देर रात हाफ एनकाउंटर कर दिया। मुकेश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्यार में मिले धोखे का बदला लेने के लिए महिला की हत्या की है। बता दें मुकेश झा अनीता चौधरी के शादी की सालगिरह की रात को उसकी हत्या कर दी।
पूरा मामला जनवरी 2026 की शुरुआत में शुरू हुआ। 4/5 जनवरी की रात झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र में सकुंवा ढुकवां कॉलोनी के पास अनीता चौधरी (40) की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो चालक थीं, जो परिवार की जिम्मेदारी उठाती थीं। उनका शव खून से लथपथ सड़क पर मिला, पास में उनका ऑटो पलटा हुआ था। शुरू में इसे हादसा माना गया, लेकिन पोस्टमार्टम में पता चला कि सिर में गोली लगी थी। अनीता के पति की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश झा (एक्स बॉयफ्रेंड), शिवम झा और मनोज झा के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया।
जांच में सामने आया कि अनीता और मुकेश पिछले कई सालों से रिलेशन में थे। अनीता ने कुछ महीने पहले रिश्ता तोड़ दिया था। मुकेश ने प्यार में धोखा मिलने का बदला लेने के लिए शादी की सालगिरह वाली रात को हत्या की योजना बनाई। उसने गोली मारी और हादसा दिखाने के लिए ऑटो पलट दिया। पुलिस ने शिवम और मनोज को पहले ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी मुकेश फरार हो गया। अगले दिन उसकी इग्निस कार बेतवा नदी के पुल पर खड़ी मिली, जिससे लग रहा था कि वह छिप रहा है। पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी और इनाम भी घोषित किया था।
शुक्रवार देर रात पुलिस को भगवंतपुरा मार्ग से करगुवां जाने वाले कच्चे रास्ते पर मुकेश झा की सूचना मिली। पुलिस ने घेराबंदी की और उसे रोकने की कोशिश की। मुकेश ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। यह हाफ एनकाउंटर था, यानी आरोपी घायल हुआ लेकिन मारा नहीं गया। घायल मुकेश को तुरंत जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक, मुकेश ने पूछताछ में कबूल किया कि धोखे का बदला लेने के लिए उसने अनीता की हत्या की।
