जिंदा तुम रहोगी या मैं…. फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की कनपटी पर मारी गोली, सड़क पर तड़पता छोड़कर भागा

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या! Source- X
Female Auto Driver Anita Chaudhary Murder:झांसी में अनीता चौधरी की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। अनीता झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर थीं। अब इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। उसके बॉयफ्रेंड मुकेश झा ने ही उनकी गोली मारकर हत्या कर दी, जो इस समय फरार चल रहा है। पुलिस ने मुकेश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है।
अनीता नवाबाद थानाके तालपुरा में अंबेडकर नगर में रहती थी। उसके तीन बच्चे हैं- बड़ा बेटा विक्की (जिसकी शादी हो चुकी है), बेटी साक्षी (18 साल) और छोटा बेटा जानू (16 साल)। करीब 9 साल पहले अनीता भगवंतपुरा के पास एक ग्लास फैक्ट्री में काम करती थी। वहां मुकेश झा मैनेजर था। दोनों की दोस्ती हुई और धीरे-धीरे यह प्यार में बदल गई। दोनों का अफेयर करीब 7 साल तक चला। बाद में अनीता ने नौकरी छोड़ दी और ऑटो चलाने लगी।
पिछले कुछ समय से मुकेश अनीता को मारने-पीटने लगा था। इस वजह से अनीता ने 5 महीने पहले मुकेश से ब्रेकअप कर लिया। ब्रेकअप के बाद भी मुकेश अनीता को परेशान करता रहा था। वह अनीता पर साथ रहने का दबाव बनाता था और धमकी देता था कि या तो तुम मेरे साथ रहोगी या हम दोनों में से कोई नहीं रहेगा। तीन महीने पहले झांसी स्टेशन पर मुकेश ने अनीता को फिर परेशान किया, तो दूसरे ऑटो चालकों ने उसकी पिटाई कर दी। मामला नवाबाद थाने पहुंचा। दोनों परिवारों के सामने मुकेश ने कहा कि वह अनीता के साथ ही रहेगा, लेकिन अनीता ने साफ मना कर दिया। इस पर मुकेश गुस्से में आ गया और गोली मारने की धमकी दे दी।
रविवार रात करीब 9:30 बजे अनीता घर से ऑटो चलाने निकली थीं। स्टेशन रोड पर सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास मुकेश ने पहले उनसे झगड़ा किया। फिर कनपटी पर गोली मार दी। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए मुकेश ने ऑटो को पलट दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस को शक है कि मुकेश के साथ उसका बेटा शिवम झा और बहनोई मनोज झा भी शामिल थे। अनीता के गहने भी गायब थे। देर रात करीब 1:30 बजे लोगों ने सड़क किनारे अनीता का शव देखा। पास में ऑटो पलटा हुआ था। शुरुआत में सबको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। परिजनों को भी यही सूचना दी गई। जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनीता के सिर के अलावा शरीर पर कहीं चोट नहीं थी। गहने भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने हत्या की आशंका जताई।
सोमवार शाम को पोस्टमॉर्टम हुआ। रिपोर्ट में साफ हुआ कि अनीता की कनपटी पर गोली मारी गई थी। गोली सिर से होते हुए गले में फंस गई थी। पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इसके बाद पुलिस ने अनीता के पति की तहरीर पर मुकेश झा, उसके बेटे शिवम झा और बहनोई मनोज झा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। SSP ने मुकेश पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित कर दिया है।
झांसी
उत्तर प्रदेश
