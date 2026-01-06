जिंदा तुम रहोगी या मैं…. फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की कनपटी पर मारी गोली, सड़क पर तड़पता छोड़कर भागा

रविवार रात करीब 9:30 बजे अनीता घर से ऑटो चलाने निकली थीं। स्टेशन रोड पर सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास मुकेश ने पहले उनसे झगड़ा किया। फिर कनपटी पर गोली मार दी। हत्या को एक्सीडेंट दिखाने के लिए मुकेश ने ऑटो को पलट दिया और मौके से फरार हो गया। पुलिस को शक है कि मुकेश के साथ उसका बेटा शिवम झा और बहनोई मनोज झा भी शामिल थे। अनीता के गहने भी गायब थे। देर रात करीब 1:30 बजे लोगों ने सड़क किनारे अनीता का शव देखा। पास में ऑटो पलटा हुआ था। शुरुआत में सबको लगा कि एक्सीडेंट हुआ है। परिजनों को भी यही सूचना दी गई। जब परिजन पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अनीता के सिर के अलावा शरीर पर कहीं चोट नहीं थी। गहने भी नहीं थे। इसलिए उन्होंने हत्या की आशंका जताई।