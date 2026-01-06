दहेज नहीं मिलने पर मंगेतर ने पार की सारी हदें, इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो

इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल Source- X
Banda Crime News: यूपी के बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने मंगेतर और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके साथ शादी को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है। वह डरी-सहमी हुई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। युवती ने बताया कि उसकी शादी पिछले साल झांसी के एक युवक से तय हुई थी। शादी की रस्मों के अनुसार युवती के पिता ने लड़के को 11 हजार रुपये, फल-फूल और बर्तन आदि दिए थे। इन रस्मों के बाद रिश्ता पक्का माना गया, लेकिन अब ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। युवती के परिवार से 2 लाख रुपये और एक बाइक मांगी जा रही है। युवती के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे यह अतिरिक्त दहेज नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण ससुराल वाले शादी करने से इंकार कर रहे हैं और युवती को धमकाने लगे हैं।
युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने दहेज और शादी को लेकर सवाल किया, तो उसके मंगेतर और ससुराल वाले उसे गालियां देते हैं और धमकियां भी देते हैं। युवती ने बताया इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान चल रही है।
सबसे गंभीर आरोप यह है कि युवती का मंगेतर इंस्टाग्राम पर उसका अश्लील वीडियो अपलोड कर रहा है। युवती का कहना है कि इस वीडियो के वायरल होने से उसका बदनामी फैल रही है और वह बेहद परेशान है। यह ऑनलाइन उत्पीड़न (Cyber Harassment) का मामला बन गया है। युवती की शिकायत पर मटौंध थाने में मंगेतर समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपों में दहेज मांगना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना और धमकी देना शामिल है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
युवती की शिकायत ने दिखा दिया कि दहेज और सोशल मीडिया उत्पीड़न जैसी समस्याएं आज भी कई परिवारों को परेशान कर रही हैं। युवती का परिवार इस मामले में उसके साथ खड़ा है और चाहते हैं कि कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
