दहेज नहीं मिलने पर मंगेतर ने पार की सारी हदें, इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो

Banda Crime News: यूपी के बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने मंगेतर और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके साथ शादी को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है। वह डरी-सहमी हुई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। युवती ने बताया कि उसकी शादी पिछले साल झांसी के एक युवक से तय हुई थी। शादी की रस्मों के अनुसार युवती के पिता ने लड़के को 11 हजार रुपये, फल-फूल और बर्तन आदि दिए थे। इन रस्मों के बाद रिश्ता पक्का माना गया, लेकिन अब ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। युवती के परिवार से 2 लाख रुपये और एक बाइक मांगी जा रही है। युवती के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे यह अतिरिक्त दहेज नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण ससुराल वाले शादी करने से इंकार कर रहे हैं और युवती को धमकाने लगे हैं।