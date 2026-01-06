6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

बांदा

दहेज नहीं मिलने पर मंगेतर ने पार की सारी हदें, इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो

यूपी के बांदा में युवती ने अपने मंगेतर और ससुराल के खिलाफ दहेज और ऑनलाइन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि दहेज न देने पर उसे धमकाया जा रहा है और उसका अश्लील वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल किया गया।

2 min read
Google source verification

बांदा

image

Anuj Singh

Jan 06, 2026

इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल

इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो वायरल Source- X

Banda Crime News: यूपी के बांदा के मटौंध थाना क्षेत्र में एक युवती ने अपने मंगेतर और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। युवती का आरोप है कि उसके साथ शादी को लेकर उसे परेशान किया जा रहा है। वह डरी-सहमी हुई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। युवती ने बताया कि उसकी शादी पिछले साल झांसी के एक युवक से तय हुई थी। शादी की रस्मों के अनुसार युवती के पिता ने लड़के को 11 हजार रुपये, फल-फूल और बर्तन आदि दिए थे। इन रस्मों के बाद रिश्ता पक्का माना गया, लेकिन अब ससुराल वाले अतिरिक्त दहेज की मांग कर रहे हैं। युवती के परिवार से 2 लाख रुपये और एक बाइक मांगी जा रही है। युवती के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे यह अतिरिक्त दहेज नहीं दे पा रहे हैं। इसके कारण ससुराल वाले शादी करने से इंकार कर रहे हैं और युवती को धमकाने लगे हैं।

धमकी और गालियों का आरोप

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि जब उसने दहेज और शादी को लेकर सवाल किया, तो उसके मंगेतर और ससुराल वाले उसे गालियां देते हैं और धमकियां भी देते हैं। युवती ने बताया इस कारण वह मानसिक रूप से परेशान चल रही है।

सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो अपलोड

सबसे गंभीर आरोप यह है कि युवती का मंगेतर इंस्टाग्राम पर उसका अश्लील वीडियो अपलोड कर रहा है। युवती का कहना है कि इस वीडियो के वायरल होने से उसका बदनामी फैल रही है और वह बेहद परेशान है। यह ऑनलाइन उत्पीड़न (Cyber Harassment) का मामला बन गया है। युवती की शिकायत पर मटौंध थाने में मंगेतर समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपों में दहेज मांगना, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करना और धमकी देना शामिल है। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सभी आरोपों की जांच कर रही है। पुलिस ने यह भी बताया कि युवती की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

युवती का परिवार और चिंता

युवती की शिकायत ने दिखा दिया कि दहेज और सोशल मीडिया उत्पीड़न जैसी समस्याएं आज भी कई परिवारों को परेशान कर रही हैं। युवती का परिवार इस मामले में उसके साथ खड़ा है और चाहते हैं कि कानून के तहत आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Jan 2026 11:21 am

Published on:

06 Jan 2026 11:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Banda / दहेज नहीं मिलने पर मंगेतर ने पार की सारी हदें, इंस्टाग्राम पर डाली लड़की की अश्लील वीडियो और फोटो

बड़ी खबरें

View All

बांदा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

सपा नेता को फरसे से काट डाला: युवती खून से सना फरसा लेकर थाने पहुंची, बोली- लाश घर पर पड़ी उठा लाओ

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
बांदा

चौकी इंचार्ज सहित सात पर मुकदमा, ‘यूरिन’ पिलाने का आरोप, अदालत के आदेश पर हुई कार्रवाई

चौकी इंचार्ज पर मुकदमा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
बांदा

सपा नेता को युवती ने फरसे से काट डाला, दुष्कर्म की कोशिश में गंवाया जान…खून से सना फरसा लेकर पहुंची पुलिस चौकी

Up news, banda news,
बांदा

अकेली लड़की देख घर में घुसा दरिंदा, रेप से पहले दी यातनाएं, परिजनों ने अधमरा होने तक पीटा

बांदा

स्वामी प्रसाद मौर्य के फिर बिगड़े बोल, कहा- क्या किसी दूसरे धर्म में हैं 4 हाथ…20 हाथ वाले देवी-देवता?

बांदा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.