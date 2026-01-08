8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

झांसी

मर्डर के आखिरी 30 सेकंड… आज तेरा खेल खत्म, कनपटी पर लगाई बंदूक, फिर धांय,धांय, धांय

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर अनीता चौधरी को उसके पुराने बॉयफ्रेंड मुकेश झा ने 4 जनवरी को कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद मुकेश ने इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की।

2 min read
Google source verification

झांसी

image

Anuj Singh

Jan 08, 2026

jhansi first woman auto driver anita death

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की रहस्यमयी मौत | Image Video Grab

Jhansi First Woman Auto Driver Murder: झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के नाम से पूरे प्रदेश में नाम बनाने वाली अनीता चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उसके बॉयफ्रेंड मुकेश झा ने ही कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई। उन्होंने 2021 में ऑटो खरीदा और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सड़कों पर उतरीं। रूढ़ियां तोड़कर आत्मनिर्भर बनने वाली अनीता पूरे इलाके की प्रेरणा थीं। वह तालपुरा मोहल्ले में रहती थीं और सुबह-शाम ऑटो चलाकर घर चलाती थीं।

घटना की रात क्या हुआ?

4 जनवरी 2026 की रात करीब 9:30 बजे अनीता घर से ऑटो लेकर निकलीं। स्टेशन रोड पर सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास उनका पुराना प्रेमी मुकेश झा मिला। मुकेश के साथ अनीता का 6-7 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन अनीता ने कुछ महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था। मुकेश उन्हें धमकियां देता था और साथ रहने का दबाव बनाता था। रात में झगड़े के बाद मुकेश ने अनीता की कनपटी पर गोली मार दी। अनीता की मौके पर ही मौत हो गई।

कैसे पलटा ऑटो और हादसे का रूप दिया?

हत्या के बाद मुकेश ने इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। उसने अनीता का ऑटो जानबूझकर पलट दिया, ताकि लगे कि दुर्घटना में मौत हुई है। अनीता के गहने, मोबाइल और पर्स गायब कर दिए गए। इससे लूटपाट का शक भी हुआ। रात करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच राहगीरों ने पलटा ऑटो और खून से लथपथ अनीता का शव देखा।

पुलिस कब और कैसे पहुंची?

रात करीब ढाई बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि स्टेशन रोड पर ऑटो पलटा है और एक महिला घायल है। नवाबाद थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पहले पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना। शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अनीता को मृत घोषित कर दिया। परिवार को सूचना दी गई। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि मौत गोली लगने से हुई, ऑटो पलटने से नहीं।

पुलिस जांच और गिरफ्तारियां

परिवार की शिकायत पर मुकेश झा, उसके बेटे शिवम और साले मनोज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। मुकेश मुख्य आरोपी है, जो फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शिवम और मनोज को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में मुकेश की कार अनीता के ऑटो के पीछे दिखी। जांच जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

08 Jan 2026 10:33 am

Published on:

08 Jan 2026 10:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / मर्डर के आखिरी 30 सेकंड… आज तेरा खेल खत्म, कनपटी पर लगाई बंदूक, फिर धांय,धांय, धांय

बड़ी खबरें

View All

झांसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

जिंदा तुम रहोगी या मैं…. फिर बॉयफ्रेंड ने गर्लफ्रेंड की कनपटी पर मारी गोली, सड़क पर तड़पता छोड़कर भागा

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की हत्या!
झांसी

रूढ़ियां तोड़कर सड़क पर उतरी अनीता की हत्या, झांसी की पहली महिला ऑटो चालक की कहानी दर्द में खत्म

समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाली अनिता चौधरी की हत्या (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
झांसी

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की रहस्यमयी मौत: सड़क पर खून से सनी अनीता चौधरी की लाश, लूट के बाद हत्या का आरोप

jhansi first woman auto driver anita death
झांसी

कौन हैं 70 लाख रिश्वत लेने वाली महिला IRS प्रभा भंडारी? CBI ट्रैप की क्या है पूरी कहानी

about irs prabha bhandari who took bribe of rs 70 lakh full story of cbi trap jhansi crime news
झांसी

UP Weather: मोंठ में शीतलहर और घने कोहरे का कहर, जनजीवन प्रभावित, अलाव और राहत व्यवस्था बढ़ाने की मांग

अलाव और राहत व्यवस्था बढ़ाने की उठी मांग, बाजार से लेकर हाईवे तक ठंड का असर     (फोटो सोर्स : Patrika)  
झांसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.