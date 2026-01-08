मर्डर के आखिरी 30 सेकंड… आज तेरा खेल खत्म, कनपटी पर लगाई बंदूक, फिर धांय,धांय, धांय

झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर की रहस्यमयी मौत | Image Video Grab
Jhansi First Woman Auto Driver Murder: झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के नाम से पूरे प्रदेश में नाम बनाने वाली अनीता चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उसके बॉयफ्रेंड मुकेश झा ने ही कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई। उन्होंने 2021 में ऑटो खरीदा और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सड़कों पर उतरीं। रूढ़ियां तोड़कर आत्मनिर्भर बनने वाली अनीता पूरे इलाके की प्रेरणा थीं। वह तालपुरा मोहल्ले में रहती थीं और सुबह-शाम ऑटो चलाकर घर चलाती थीं।
4 जनवरी 2026 की रात करीब 9:30 बजे अनीता घर से ऑटो लेकर निकलीं। स्टेशन रोड पर सुकुवां-ढुकवां कॉलोनी के पास उनका पुराना प्रेमी मुकेश झा मिला। मुकेश के साथ अनीता का 6-7 साल पुराना रिश्ता था, लेकिन अनीता ने कुछ महीने पहले ब्रेकअप कर लिया था। मुकेश उन्हें धमकियां देता था और साथ रहने का दबाव बनाता था। रात में झगड़े के बाद मुकेश ने अनीता की कनपटी पर गोली मार दी। अनीता की मौके पर ही मौत हो गई।
हत्या के बाद मुकेश ने इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। उसने अनीता का ऑटो जानबूझकर पलट दिया, ताकि लगे कि दुर्घटना में मौत हुई है। अनीता के गहने, मोबाइल और पर्स गायब कर दिए गए। इससे लूटपाट का शक भी हुआ। रात करीब 1:30 से 2:30 बजे के बीच राहगीरों ने पलटा ऑटो और खून से लथपथ अनीता का शव देखा।
रात करीब ढाई बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि स्टेशन रोड पर ऑटो पलटा है और एक महिला घायल है। नवाबाद थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पहले पुलिस ने इसे सड़क दुर्घटना माना। शव को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अनीता को मृत घोषित कर दिया। परिवार को सूचना दी गई। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि मौत गोली लगने से हुई, ऑटो पलटने से नहीं।
परिवार की शिकायत पर मुकेश झा, उसके बेटे शिवम और साले मनोज के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हुआ। मुकेश मुख्य आरोपी है, जो फरार है। पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। शिवम और मनोज को हिरासत में लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में मुकेश की कार अनीता के ऑटो के पीछे दिखी। जांच जारी है।
