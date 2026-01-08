मर्डर के आखिरी 30 सेकंड… आज तेरा खेल खत्म, कनपटी पर लगाई बंदूक, फिर धांय,धांय, धांय

Jhansi First Woman Auto Driver Murder: झांसी की पहली महिला ऑटो ड्राइवर के नाम से पूरे प्रदेश में नाम बनाने वाली अनीता चौधरी अब इस दुनिया में नहीं रहीं। उसके बॉयफ्रेंड मुकेश झा ने ही कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे पूरे प्रदेश में सनसनी मच गई। उन्होंने 2021 में ऑटो खरीदा और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए सड़कों पर उतरीं। रूढ़ियां तोड़कर आत्मनिर्भर बनने वाली अनीता पूरे इलाके की प्रेरणा थीं। वह तालपुरा मोहल्ले में रहती थीं और सुबह-शाम ऑटो चलाकर घर चलाती थीं।