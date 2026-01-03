3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

यूपी में 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट, इन क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी

Western Disturbance active, snowfall, rain warnings in these areas मौसम विभाग ने 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। 8 और 10 फरवरी को आने वाला पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी क्षेत्रों में आफत की बारिश करेगा।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Narendra Awasthi

Jan 03, 2026

इन क्षेत्रों में बारिश (फोटो सोर्स- पत्रिका)

फोटो सोर्स- पत्रिका

Western Disturbance active, snowfall, rain warnings these areas मौसम केंद्र लखनऊ ने 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट घने कोहरे से लेकर अत्यधिक घने कोहरे का जारी किया गया है। जो 4 जनवरी 8:30 तक के लिए है। इसके साथ ही 5 और 6 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है‌। लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्र पर ही पड़ेगा। लेकिन 8-10 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। यहां बारिश के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया

मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बनारस, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया

जबकि बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, आगरा, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केवल मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा के लिए कोई अलर्ट नहीं है।

हरदोई सबसे ठंडा जिला

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में हरदोई उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अलीगढ़ का 6.4, आगरा का 6.2, कानपुर एयर फोर्स एरिया का 7.2 और इटावा का 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त कानपुर नगर, झांसी, उरई, फतेहपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, फतेहगंज, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, फतेहगढ़ आदि जिलों का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। जबकि हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, गोरखपुर, अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।

10 तारीख के पहले दो पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। 8 और 10 जनवरी को एक और थोड़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का संकेत मिल रहा है। जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। यहां पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।

क्या कहते हैं मौसम विज्ञान?

मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के अनुसार उत्तर भारत में कोहरे की परत टूट रही है। कई इलाकों में धूप का असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ब्लाइंड फॉग की संभावना है। मथुरा, फर्रुखाबाद, इटावा जैसे जिलों में 'फॉग होल' बन चुका है। इसके बाद यहां धूप निकल रही है।

इन जिलों में घने कोहरे का पूर्वानुमान

कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया सहित प्रदेश के हिस्सों में घना कोहरा बना रह सकता है। जिसके कारण धूप नहीं मिल पाएगी। इन इलाकों में यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। जिन क्षेत्रों में आज धूप निकली है। उसके अगले दिन वहां पर ब्लाइंड फॉग का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में आज धूप नहीं निकली है वहां पर विजिबिलिटी अच्छी रहने की संभावना है। ‌

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

up weather

UP Weather Forecast

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 06:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / यूपी में 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट, इन क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: तीन ARTO और 18 RI का पदोन्नति, बनाये गये आरटीओ और एआरटीओ, आदेश जारी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फोटो सोर्स- 'X' योगी आदित्यनाथ)
कानपुर

स्क्रीन के उस पार होती रही युवती के प्राइवेट वीडियो की रिकॉर्डिंग, अब दोस्त ने खेला गंदा खेल

11वीं की छात्रा को वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल!
कानपुर

कानपुर में आज कोल्ड डे, बाराबंकी और हरदोई प्रदेश के सबसे ठंडे जिले, हो रही रिमझिम

विजिबिलिटी लगातार शून्य (फोटो सोर्स- पत्रिका)
कानपुर

नए साल में Kanpur Metro की बड़ी उपलब्धि, पहले दिन पार किया 1 करोड़ यात्रियों का आंकड़ा

एक दिन में 35 हजार से अधिक लोगों ने किया सफर (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
कानपुर

डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- राहुल गांधी, गांधी परिवार में जन्म ना लेते तो नगर पंचायत अध्यक्ष भी ना बन पाते

जनसभा को संबोधित करते केशव प्रसाद मौर्य (फोटो सोर्स- 'X' केशव प्रसाद मौर्य)
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.