यूपी में 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट, इन क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी

फोटो सोर्स- पत्रिका
Western Disturbance active, snowfall, rain warnings these areas मौसम केंद्र लखनऊ ने 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट घने कोहरे से लेकर अत्यधिक घने कोहरे का जारी किया गया है। जो 4 जनवरी 8:30 तक के लिए है। इसके साथ ही 5 और 6 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है। लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्र पर ही पड़ेगा। लेकिन 8-10 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। यहां बारिश के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।
मौसम विभाग ने सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर, बनारस, प्रयागराज, कौशांबी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
जबकि बलिया, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, गोंडा, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हरदोई, सीतापुर, कन्नौज, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, बदायूं, फिरोजाबाद, आगरा, संभल, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, गाजियाबाद के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। केवल मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा के लिए कोई अलर्ट नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में हरदोई उत्तर प्रदेश का सबसे ठंडा जिला रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री दर्ज किया गया। जबकि अलीगढ़ का 6.4, आगरा का 6.2, कानपुर एयर फोर्स एरिया का 7.2 और इटावा का 7.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। इसके अतिरिक्त कानपुर नगर, झांसी, उरई, फतेहपुर, बस्ती, लखीमपुर खीरी, फतेहगंज, बरेली, मुरादाबाद, बुलंदशहर, मेरठ, फतेहगढ़ आदि जिलों का तापमान 8 से 10 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। जबकि हमीरपुर, बांदा, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, सुल्तानपुर, फुरसतगंज, गोरखपुर, अयोध्या, बहराइच, शाहजहांपुर, नजीबाबाद, मुजफ्फरनगर का तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच दर्ज किया गया।
मौसम विभाग के अनुसार 5 और 6 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना है। लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा। 8 और 10 जनवरी को एक और थोड़ा सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का संकेत मिल रहा है। जिसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। यहां पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।
मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एसएन सुनील पांडे के अनुसार उत्तर भारत में कोहरे की परत टूट रही है। कई इलाकों में धूप का असर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ब्लाइंड फॉग की संभावना है। मथुरा, फर्रुखाबाद, इटावा जैसे जिलों में 'फॉग होल' बन चुका है। इसके बाद यहां धूप निकल रही है।
कानपुर मंडल के जिले इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया सहित प्रदेश के हिस्सों में घना कोहरा बना रह सकता है। जिसके कारण धूप नहीं मिल पाएगी। इन इलाकों में यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। जिन क्षेत्रों में आज धूप निकली है। उसके अगले दिन वहां पर ब्लाइंड फॉग का खतरा बढ़ जाता है। इसके विपरीत जिन क्षेत्रों में आज धूप नहीं निकली है वहां पर विजिबिलिटी अच्छी रहने की संभावना है।
