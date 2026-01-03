यूपी में 30 जिलों के लिए ऑरेंज और 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट, इन क्षेत्रों में बर्फबारी और बारिश की चेतावनी

Western Disturbance active, snowfall, rain warnings these areas मौसम केंद्र लखनऊ ने 30 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जबकि 37 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यह अलर्ट घने कोहरे से लेकर अत्यधिक घने कोहरे का जारी किया गया है। जो 4 जनवरी 8:30 तक के लिए है। इसके साथ ही 5 और 6 जनवरी को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के आने की संभावना है‌। लेकिन इसका असर पहाड़ी क्षेत्र पर ही पड़ेगा। लेकिन 8-10 जनवरी को सक्रिय होने वाले पश्चिमी विक्षोभ का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। यहां बारिश के साथ बूंदाबांदी भी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में जमकर बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है।