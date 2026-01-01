डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले- राहुल गांधी, गांधी परिवार में जन्म ना लेते तो नगर पंचायत अध्यक्ष भी ना बन पाते

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण से गुंडे, अपराधी, माफिया, भ्रष्टाचारी विधानसभा और लोकसभा पहुंच जाते थे। इस पर भी रोक लगेगी। आने वाले समय में इन दलों को एक-एक सीट के लिए तरसना पड़ेगा। जनता गुंडागर्दी, माफियागिरी, परिवारवाद को खत्म करना अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी यदि गांधी परिवार में जन्म न लेते तो जिला पंचायत के अध्यक्ष भी ना बन पाते। उपमुख्यमंत्री, कांग्रेस के एक विधायक के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। कांग्रेस के विधायक ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से की थी‌। जिस पर वे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे।