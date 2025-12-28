अब दुर्घटना में नहीं पलटेंगे विभूति एक्सप्रेस के कोच, जानें LHB कोच की क्या है खासियत

Vibhuti Express News: प्रयागराज के रामबाग से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस 12333 अब अत्याधुनिक एलएचबी (LHB) कोच से लैस हो गई है। रविवार को रामबाग स्टेशन से जब यह ट्रेन रवाना हुई, तो यात्रियों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। 27 दिसंबर को हावड़ा से आने वाली विभूति एक्सप्रेस 12334 ट्रेन भी इसी तकनीक के साथ अपनी सेवा शुरू कर चुकी है।
रामबाग स्टेशन पर भव्य स्वागत
रामबाग रेलवे स्टेशन के अधीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव ने लोको पायलट अशोक कुमार और ट्रेन मैनेजर आनंद कुमार का माला पहनाकर स्वागत किया। नई ट्रेन की चमक देखकर यात्री और उनके परिजन बेहद उत्साहित नजर आए। ट्रेन के प्रस्थान के समय वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर चालक दल और नई सुविधाओं से युक्त गाड़ी का अभिवादन किया।
एलएचबी तकनीक की खासियत और सुरक्षित सफर
इन नए कोचों में 'एंटी-टेलिस्कोपिक' फीचर है, जो दुर्घटना के समय डिब्बों को पलटने से रोकता है। ये कोच झटकों को कम करते हैं और तेज गति में भी पटरी पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं। शोर कम होने और झटके न लगने से अब यात्रियों को सफर के दौरान पहले से अधिक सुकून मिलेगा।
स्लीपर और एसी क्लास में हुई कटौती
ट्रेन में कोचों की संख्या 19 से घटकर 17 रह गई है। स्लीपर क्लास में अब आठ के बजाय सात कोच होंगे, जिससे 16 सीटें कम हुई हैं। इसी तरह एसी थ्री में चार के बजाय तीन कोच होने से 40 सीटें घटी हैं। हालांकि, एसी टू टियर में सीटें 46 से बढ़कर अब 52 हो गई हैं।
आटो-रीएलोकेशन से मिलेगी नई सीट
सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए चार कोच बरकरार रखे गए हैं। आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को आटो-रीएलोकेशन के जरिए नई सीटें दी जा रही हैं। अब विभूति एक्सप्रेस के दोनों रेक एलएचबी में बदल चुके हैं। हावड़ा और रामबाग के बीच यह बदलाव 28 दिसंबर से पूरी तरह प्रभावी तरीके से लागू हो गया है।
