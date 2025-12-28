अब दुर्घटना में नहीं पलटेंगे विभूति एक्सप्रेस के कोच, जानें LHB कोच की क्या है खासियत

Vibhuti Express News: प्रयागराज के रामबाग से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस 12333 अब अत्याधुनिक एलएचबी (LHB) कोच से लैस हो गई है। रविवार को रामबाग स्टेशन से जब यह ट्रेन रवाना हुई, तो यात्रियों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। 27 दिसंबर को हावड़ा से आने वाली विभूति एक्सप्रेस 12334 ट्रेन भी इसी तकनीक के साथ अपनी सेवा शुरू कर चुकी है।