28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

प्रयागराज

अब दुर्घटना में नहीं पलटेंगे विभूति एक्सप्रेस के कोच, जानें LHB कोच की क्या है खासियत

प्रयागराज से हावड़ा रूट पर विभूति एक्सप्रेस अब एंटी-टेलिस्कोपिक एलएचबी कोचों के साथ दौड़ेगी। ये आधुनिक डिब्बे दुर्घटना से बचाएंगे और यात्रियों को तेज रफ्तार में भी बेहद सुरक्षित एवं सुखद यात्रा प्रदान करेंगे।

2 min read
Google source verification

प्रयागराज

image

Krishna Rai

Dec 28, 2025

Vibhuti Express News: प्रयागराज के रामबाग से हावड़ा के बीच चलने वाली विभूति एक्सप्रेस 12333 अब अत्याधुनिक एलएचबी (LHB) कोच से लैस हो गई है। रविवार को रामबाग स्टेशन से जब यह ट्रेन रवाना हुई, तो यात्रियों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। 27 दिसंबर को हावड़ा से आने वाली विभूति एक्सप्रेस 12334 ट्रेन भी इसी तकनीक के साथ अपनी सेवा शुरू कर चुकी है।

रामबाग स्टेशन पर भव्य स्वागत

रामबाग रेलवे स्टेशन के अधीक्षक अखिलेश श्रीवास्तव ने लोको पायलट अशोक कुमार और ट्रेन मैनेजर आनंद कुमार का माला पहनाकर स्वागत किया। नई ट्रेन की चमक देखकर यात्री और उनके परिजन बेहद उत्साहित नजर आए। ट्रेन के प्रस्थान के समय वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाकर चालक दल और नई सुविधाओं से युक्त गाड़ी का अभिवादन किया।

​ एलएचबी तकनीक की खासियत और सुरक्षित सफर

इन नए कोचों में 'एंटी-टेलिस्कोपिक' फीचर है, जो दुर्घटना के समय डिब्बों को पलटने से रोकता है। ये कोच झटकों को कम करते हैं और तेज गति में भी पटरी पर मजबूत पकड़ बनाए रखते हैं। शोर कम होने और झटके न लगने से अब यात्रियों को सफर के दौरान पहले से अधिक सुकून मिलेगा।

स्लीपर और एसी क्लास में हुई कटौती

ट्रेन में कोचों की संख्या 19 से घटकर 17 रह गई है। स्लीपर क्लास में अब आठ के बजाय सात कोच होंगे, जिससे 16 सीटें कम हुई हैं। इसी तरह एसी थ्री में चार के बजाय तीन कोच होने से 40 सीटें घटी हैं। हालांकि, एसी टू टियर में सीटें 46 से बढ़कर अब 52 हो गई हैं।

आटो-रीएलोकेशन से मिलेगी नई सीट

सामान्य श्रेणी के यात्रियों के लिए चार कोच बरकरार रखे गए हैं। आरक्षित टिकट वाले यात्रियों को आटो-रीएलोकेशन के जरिए नई सीटें दी जा रही हैं। अब विभूति एक्सप्रेस के दोनों रेक एलएचबी में बदल चुके हैं। हावड़ा और रामबाग के बीच यह बदलाव 28 दिसंबर से पूरी तरह प्रभावी तरीके से लागू हो गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

28 Dec 2025 08:58 pm

Published on:

28 Dec 2025 08:57 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Prayagraj / अब दुर्घटना में नहीं पलटेंगे विभूति एक्सप्रेस के कोच, जानें LHB कोच की क्या है खासियत

बड़ी खबरें

View All

प्रयागराज

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mela News: मेला क्षेत्र में हरित पहल, वृद्ध श्रद्धालुओं व बच्चों के लिए प्रदूषण रहित गोल्फ कार्ट सेवा शुरू

Magh Mela Golf Cart Service: वृद्ध श्रद्धालुओं, बच्चों और पर्यटकों को मिलेगा सुगम व सुरक्षित यातायात (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
यूपी न्यूज

SDM के पैरों पर गिरकर संत बोला- ‘हमें जमीन दे दीजिए…नहीं तो जेल भेज दीजिए’

प्रयागराज

माघ मेला: जमीन आवंटन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर धरने पर बैठे संत, मेला कार्यालय छोड़कर भागे अफसर

प्रयागराज

मन में सोच रहा था बच जाऊंगा यार, तभी सुनाई दी धांय…धांय की आवाज, अतीक अहमद का खौफनाक अंत

माफिया से राजनेता बने कुख्यात डॉन की कहानी
प्रयागराज

Prayagraj Accident: काल बनकर दौड़ा रॉन्ग साइड ट्रेलर, रोडवेज बस और कार के उड़े परखच्चे, कई यात्री घायल

प्रयागराज
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.