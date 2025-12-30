2023 की वो रात, जब गोलियों की आवाज से समाप्त हुआ अतीक अहमद का साम्राज्य

Atiq Ahmed Death Story: 2023 की अप्रैल की वो रात थी, जब प्रयागराज से एक ऐसी खबर आई, जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। रात के करीब 10 बजे, कोल्विन अस्पताल के बाहर मीडिया की भीड़ जमा थी। पुलिस की हिरासत में अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल चेकअप के लिए लाए जा रहे थे। अतीक, एक भारी-भरकम शख्स, पुलिस की पकड़ में लंगड़ाते हुए चल रहा था। अचानक, तीन युवक, जो खुद को पत्रकार बता रहे थे, कैमरे लेकर आगे बढ़े। "सरेंडर!" की आवाज गूंजी, और अगले ही पल गोलियों की तड़तड़ाहट ने हवा चीर दी। अतीक और अशरफ जमीन पर गिर पड़े, उनके सिर और सीने से खून बह रहा था। लाइव टीवी पर इस हत्या को पूरे देश ने देखा, और सभी मौन हो गए। तीनों हमलावरों ने तुरंत हथियार फेंक दिए और गिरफ्तारी दे दी। इस तरह, गोलियों की आवाज से अतीक अहमद का दशकों पुराना अपराधी साम्राज्य हमेशा के लिए खत्म हो गया।