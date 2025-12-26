ऑक्सीजन सप्लाई हुई ठप… मशीनों ने काम करना किया बंद, 7 मिनट मासूम को अपनी सांसें देकर डॉक्टर ने बचाई जान

आगरा(Doctor saves newborn with mouth-to-mouth CPR) : सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल में जब ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई और मशीनें बंद हो गईं। तब एक डॉक्टर की मानवता ने चमत्कार कर दिखाया। आगरा के सरकारी अस्पताल में एक नवजात की सांसें थमने लगी थीं, लेकिन डॉ. सुलेखा चौधरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर बच्चे को मुंह से सांस देना शुरू कर दिया और पूरे सात मिनट तक यह प्रयास जारी रखा। आखिरकार नन्ही जान बच गई।