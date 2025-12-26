26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

ऑक्सीजन सप्लाई हुई ठप… मशीनों ने काम करना किया बंद, 7 मिनट मासूम को अपनी सांसें देकर डॉक्टर ने बचाई जान

Doctor saves newborn with mouth-to-mouth CPR : आगरा जिले से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहां के एक अस्पताल में नवजात बच्चे को CPR देकर जान बचाई।

आगरा

image

Avaneesh Kumar Mishra

Dec 26, 2025

डॉक्टर ने बचाई नवजात की जान।

डॉक्टर ने बचाई नवजात की जान, PC- X

आगरा(Doctor saves newborn with mouth-to-mouth CPR) : सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अस्पताल में जब ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो गई और मशीनें बंद हो गईं। तब एक डॉक्टर की मानवता ने चमत्कार कर दिखाया। आगरा के सरकारी अस्पताल में एक नवजात की सांसें थमने लगी थीं, लेकिन डॉ. सुलेखा चौधरी ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद आगे बढ़कर बच्चे को मुंह से सांस देना शुरू कर दिया और पूरे सात मिनट तक यह प्रयास जारी रखा। आखिरकार नन्ही जान बच गई।

7 मिनट तक डॉक्टर ने दी सांसें

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि डॉ. सुलेखा नवजात को गोद में लेकर कभी सीधा पकड़ती हैं, तो कभी उल्टा करके पीठ थपथपाती हैं और मुंह से लगातार सांस देती रहती हैं। कुछ ही पलों में बच्चे की आंखें खुलती हैं और चेहरा सामान्य हो जाता है। यह दृश्य देखकर अस्पताल में मौजूद हर व्यक्ति ने राहत की सांस ली।

सोशल मीडिया पर लोगों ने बांधे तारीफों के पुल

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने यह वीडियो साझा किया, जिसके बाद यह लाखों लोगों तक पहुंच गया। यूजर्स ने डॉक्टर की तारीफों के पुल बांधे। एक यूजर ने लिखा, 'ईश्वर के बाद अगर कोई जिंदगी बचा सकता है, तो वह डॉक्टर होता है।' दूसरे ने कहा, 'यह कोई साधारण इलाज नहीं, बल्कि इंसानियत की सबसे ऊंची मिसाल है।' कई लोगों ने डॉ. सुलेखा चौधरी को सलाम किया और कहा कि ऐसे डॉक्टर समाज के सच्चे हीरो हैं।

हालांकि यह मामला हालांकि पुराना है, लेकिन इन दिनों फिर से वायरल होकर लोगों के दिलों को छू रहा है। घटना 2022 की बताई जा रही है।

Published on:

26 Dec 2025 09:37 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Agra / ऑक्सीजन सप्लाई हुई ठप… मशीनों ने काम करना किया बंद, 7 मिनट मासूम को अपनी सांसें देकर डॉक्टर ने बचाई जान

