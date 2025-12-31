झांसी में सीबीआई की बड़ी रेड: 70 लाख रुपए रिश्वत लेते आईआरएस अधिकारी सहित पांच गिरफ्तार

CBI arrested IRS officer झांसी में सीबीआई ने केंद्रीय जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर सहित तीन अफसरों को गिरफ्तार किया है। साथ में एक वकील और व्यापारी को भी गिरफ्तार किया गया है। ‌ जिनके पास से 90 लाख रुपए नगद बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही भारी मात्रा में जेवर और संपत्ति के कागजात भी बरामद हुए हैं। जिनकी कुल कीमत 1.60 करोड़ रुपए है। सीबीआई गिरफ्तार अधिकारियों और अन्य को गोपनीय स्थान पर ले गई है। सीबीआई की कार्रवाई की जानकारी स्थानीय अधिकारियों में से किसी को नहीं हुई।‌ कार्रवाई ख़त्म होने के बाद लोगों को इसकी जानकारी हुई।‌ मामला नवाबाद थाना क्षेत्र का है। ‌