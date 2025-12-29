I-phone की जिद बनी काल! पिता बोले- नहीं है मेरी औकात, बेटी ने जहर खाकर दे दी जान

माया के पिता तुलसीराम राजपूत ऑटो रिक्शा चलाते हैं और मां मजदूरी करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। घर में माया के अलावा 1 भाई और 1 बहन हैं। परिवार ने बताया कि माया कक्षा 11 की छात्रा थी। माया का पुराना मोबाइल खराब हो गया था, जिसके बाद पिछले 3-4 दिनों से वह बार-बार आईफोन की जिद कर रही थी। पिता बेटी को समझाते रहे कि इतना महंगा फोन खरीदना उनके बस का नहीं है। I-phone की कीमत कम से कम 50 हजार रुपये थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले माया सोने की झुमकी मांग रही थी। पिता ने उससे कहा था कि थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ला दूंगा। लेकिन अब वह आईफोन पर अड़ गई थी। शनिवार को उसने कहा कि दो दिन के अंदर मोबाइल चाहिए। जब उसे लगा कि मांग पूरी नहीं होगी, तो उसने जहर खा लिया।

