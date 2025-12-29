29 दिसंबर 2025,

सोमवार

झांसी

I-phone की जिद बनी काल! पिता बोले- नहीं है मेरी औकात, बेटी ने जहर खाकर दे दी जान

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है, जहां 11वीं कक्षा की एक छात्रा की मौत हो गई। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवार में इस घटना के बाद मातम पसरा है।

झांसी

image

Anuj Singh

Dec 29, 2025

महंगे फोन की चाह ने छीनी 11वीं की छात्रा माया की जिंदगी

महंगे फोन की चाह ने छीनी 11वीं की छात्रा माया की जिंदगी

Jhansi Crime News: यूपी के झांसी में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां I-phone की जिद ने 1 परिवार से उसकी मासूम को छीन लिया है। झांसी के जालौन की 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा माया ने I-phone लेने की जिद की। पिता तुलसीराम ने I-phone दिलाने से मना कर दिया, जिसके बाद माया ने जहर खाकर जान दे दी। जहर खाने के बाद परिवार उसे लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत के बाद पूरे परिवार में मातम छा गया है।

3-4 दिनों से कर रही थी जिद

माया के पिता तुलसीराम राजपूत ऑटो रिक्शा चलाते हैं और मां मजदूरी करती है। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। घर में माया के अलावा 1 भाई और 1 बहन हैं। परिवार ने बताया कि माया कक्षा 11 की छात्रा थी। माया का पुराना मोबाइल खराब हो गया था, जिसके बाद पिछले 3-4 दिनों से वह बार-बार आईफोन की जिद कर रही थी। पिता बेटी को समझाते रहे कि इतना महंगा फोन खरीदना उनके बस का नहीं है। I-phone की कीमत कम से कम 50 हजार रुपये थी, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम है। इससे पहले माया सोने की झुमकी मांग रही थी। पिता ने उससे कहा था कि थोड़ा इंतजार करो, जल्दी ला दूंगा। लेकिन अब वह आईफोन पर अड़ गई थी। शनिवार को उसने कहा कि दो दिन के अंदर मोबाइल चाहिए। जब उसे लगा कि मांग पूरी नहीं होगी, तो उसने जहर खा लिया।
 

कैसे हुई पूरी घटना?

शनिवार के दिन माया घर पर ही थी। उसने फिर से पिता ने I-phone के लिए कहा, लेकिन उसे लगा कि उसकी जिद नहीं पुरी होगी। माया ने फिर जहर खा लिया। घटना होती पूरे घर में अफरा-तफरी मच गई। पिता उसे तुरंत लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां उसकी जान नहीं बच पाई। यह घटना समाज में आज की स्थिति को साफ-साफ दर्शाती है, जहां आजकल के बच्चे जिद पूरी नहीं होने पर गलत कदम उठा ले रहे हैं, जिसका खामियाजा परिवार को भुगतना पड़ रहा है। घटना के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। लोगों के मन में अपने बच्चों को लेकर भी डर बैठ गया है। माया की मां का रो-रोकर बुरा हाल है, वो बार-बार बच्ची को याद करके बेहोश हो जा रही हैं।

Hindi News / Uttar Pradesh / Jhansi / I-phone की जिद बनी काल! पिता बोले- नहीं है मेरी औकात, बेटी ने जहर खाकर दे दी जान

