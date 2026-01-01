UP Weather: मोंठ में शीतलहर और घने कोहरे का कहर, जनजीवन प्रभावित, अलाव और राहत व्यवस्था बढ़ाने की मांग

UP Weather Cold Wave and Dense Fog Disrupt Life in Month Area: मोंठ क्षेत्र में इन दिनों शीतलहर और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। लगातार गिरते तापमान और घने कोहरे के चलते आम लोगों की दिनचर्या अस्त-व्यस्त हो गई है। शाम ढलते ही ठंड का प्रकोप बढ़ जाता है और देर रात से लेकर सुबह तक कोहरे की घनी चादर पूरे क्षेत्र को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दृश्यता बेहद कम होने के कारण सड़क, बाजार और सार्वजनिक स्थानों पर जनजीवन ठहर सा गया है। नगर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक लोग ठंड से कांपते नजर आ रहे हैं। विशेषकर बुजुर्ग, बच्चे और बीमार लोग इस शीतलहर से सबसे अधिक प्रभावित हैं।