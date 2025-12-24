अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन: डीएम आधी रात सड़क पर उतरे, 2348 वाहन चेक, 32 सीज और 15 लाख का जुर्माना

कार्रवाई के दौरान शाहबाद क्षेत्र के गांव बिचपुरी में खेतों में मिट्टी के अवैध खनन का मामला भी सामने आया। जांच में पाया गया कि ब्रजलाल और नत्थू नामक दो व्यक्तियों के आपस में सटे खेतों से बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया गया था। एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कुल 3675 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन पाया गया, जिसके आधार पर दोनों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।