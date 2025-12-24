24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रामपुर

अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन: डीएम आधी रात सड़क पर उतरे, 2348 वाहन चेक, 32 सीज और 15 लाख का जुर्माना

Rampur News: रामपुर में अवैध खनन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए रातभर अभियान चलाया। डीएम की अगुवाई में 2348 वाहनों की जांच हुई, 32 वाहन सीज किए गए और खेतों में अवैध मिट्टी खनन पर दो लोगों पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

2 min read
Google source verification

रामपुर

image

Mohd Danish

Dec 24, 2025

rampur illegal mining crackdown dm night checking vehicles seized fine

अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन | Image Source - 'FB' @DMRampur

DM night checking vehicles Rampur: यूपी के रामपुर जिले में लंबे समय से चल रहे अवैध खनन के खिलाफ अब प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अवैध खनन से जुड़ी खबरें प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जिलेभर में सघन जांच अभियान शुरू कराया। प्रशासन की यह कार्रवाई रात के अंधेरे में अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के उद्देश्य से की गई।

डीएम ने खुद संभाली कमान, आधी रात सड़कों पर की निगरानी

कार्रवाई की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी खुद आधी रात सड़क पर उतर आए। रविवार रात करीब एक बजे डीएम शाहबाद रोड और अजीतपुर रोड पर पहुंचे और खनन से जुड़े वाहनों की खुद जांच की। इस दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

दो रातों में 2348 वाहनों की जांच, 32 वाहन सीज

प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियान के तहत दो रातों में कुल 2348 वाहनों की जांच की गई। सोमवार रात आठ बजे से मंगलवार सुबह सात बजे तक जिले के अलग-अलग इलाकों में 775 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें अनियमितता मिलने पर 23 वाहनों को सीज कर दिया गया। वहीं, इससे पहले रविवार रात 1573 वाहनों की जांच हुई थी, जिसमें ओवरलोडिंग और नियमों के उल्लंघन पर नौ वाहन सीज किए गए।

अवैध खनन रोकने के लिए बनाए गए 9 चेक प्वाइंट

जिले में अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन ने कुल नौ चेक प्वाइंट बनाए हैं। इन चेक प्वाइंट्स पर करीब 200 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जो दिन-रात वाहनों की निगरानी कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

खेतों में अवैध खनन पर दो लोगों पर 15 लाख का जुर्माना

कार्रवाई के दौरान शाहबाद क्षेत्र के गांव बिचपुरी में खेतों में मिट्टी के अवैध खनन का मामला भी सामने आया। जांच में पाया गया कि ब्रजलाल और नत्थू नामक दो व्यक्तियों के आपस में सटे खेतों से बड़े पैमाने पर मिट्टी का अवैध खनन किया गया था। एसडीएम की रिपोर्ट के अनुसार कुल 3675 घनमीटर मिट्टी का अवैध खनन पाया गया, जिसके आधार पर दोनों पर कुल 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

डीएम का संदेश: अवैध खनन किसी भी सूरत में नहीं चलेगा

जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने स्पष्ट किया है कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए और जिले में कानून व्यवस्था तथा पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 01:55 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / अवैध खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन: डीएम आधी रात सड़क पर उतरे, 2348 वाहन चेक, 32 सीज और 15 लाख का जुर्माना

बड़ी खबरें

View All

रामपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आजम खान-अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत या झटका? दो पैन कार्ड केस में सजा के खिलाफ अपील पर आई ये जानकारी

azam khan abdullah azam pan card case appeal hearing january 7 2026
रामपुर

‘रामपुर को खून से नहलाने’ वाले बयान पर आजम खान को राहत: कोर्ट से बरी, लेकिन जेल से फिलहाल नहीं मिलेगी आजादी

azam khan acquitted inciting speech case rampur court verdict
रामपुर

पुलिस एनकाउंटर में हिस्ट्रीशीटर और कुख्यात गो-तस्कर अरेस्ट, तीन साथी कोहरे में हुए गायब! जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी

rampur police encounter cow smuggler arrested three absconding
रामपुर

फर्जी पैन कार्ड से सेना टिप्पणी तक, आजम खान के खिलाफ 100+ मामले, केवल 13 में ही फैसला

आजम खान पर 100 से अधिक मामले दर्ज; सिर्फ 13 में ही आया फैसला।
रामपुर

गन्ने के खेत में रंगे हाथों पकड़ा प्रेमी जोड़ा: पत्नी ने कर दी पति की चप्पल से धुनाई, गांव में मचा हड़कंप

rampur man wife catches husband with girlfriend sugarcane field fight
रामपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.