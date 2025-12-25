आजम खान की यूनिवर्सिटी से सरकारी गेस्ट हाउस का अवैध रास्ता बंद, DM की कार्रवाई से मचा हड़कंप

Azam khan university illegal gate:यूपी के रामपुर में समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान बने एक अवैध इंतजाम पर नौ वर्ष बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से सटे सरकारी गेस्ट हाउस ‘एपीजे अब्दुल कलाम’ में बनाया गया अवैध गेट आखिरकार हटा दिया गया है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी के निर्देश पर न सिर्फ गेट हटवाया गया, बल्कि वहां दीवार खड़ी कर सरकारी संपत्ति को पूरी तरह सुरक्षित किया गया।