रामपुर

एसडीओ की बोलेरो पर पलटा भूसे से भरा ट्रक, चंद सेकेंड में उजड़ गई जिंदगी; मचा कोहराम

Rampur News: नैनीताल रोड पर पहाड़ी गेट के पास भूसे से भरा ट्रक बिजली विभाग के एसडीओ की बोलेरो पर पलट गया। हादसे में बोलेरो चालक की मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार बाल-बाल बच गया।

रामपुर

image

Mohd Danish

Dec 28, 2025

rampur sdo bolero truck accident nainital road driver killed

एसडीओ की बोलेरो पर पलटा भूसे से भरा ट्रक | Photo Video Grab

Rampur Accident News: नैनीताल रोड पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। पहाड़ी गेट के पास बिजलीघर के सामने भूसे से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बिजली विभाग के एसडीओ की बोलेरो गाड़ी पर पलट गया। इस हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जबकि घटनास्थल पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।

मोड़ पर हुआ बड़ा हादसा

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बिलासपुर की ओर से आ रहा भूसे से लदा ट्रक दूसरी साइड में मुड़ने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान ट्रक का एक पहिया डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे चालक संतुलन खो बैठा। भारी भरकम ट्रक पलटते हुए ठीक बगल से गुजर रही बोलेरो पर गिर गया, जिससे गाड़ी पूरी तरह दब गई।

बाइक सवार बाल-बाल बचा

हादसे के वक्त बोलेरो के बराबर से एक बाइक सवार और एक अन्य राहगीर भी गुजर रहे थे, जो महज कुछ इंच की दूरी से मौत के मुंह में जाने से बच गए। ट्रक पलटते ही तेज आवाज हुई और आसपास मौजूद लोग सहम गए। कुछ ही पलों में घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई।

सड़क के दोनों ओर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद नैनीताल रोड पर दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। सूचना मिलते ही शहर के तीनों थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। हालात को देखते हुए एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुलाया गया।

क्रेन से निकाली गई दबी बोलेरो

बोलेरो गाड़ी ट्रक के नीचे पूरी तरह दब चुकी थी। पुलिस और राहत टीम ने क्रेन की मदद से पहले ट्रक को संतुलित किया और फिर बोलेरो को बाहर निकाला। गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को बाहर निकाला गया और तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया।

अस्पताल में घोषित किया गया मृत

जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बोलेरो चालक को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान फिरासत (54 वर्ष) के रूप में हुई है, जो गंज थाना क्षेत्र के गूजर टोला के निवासी थे। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।

बिजली विभाग में थे तैनात

पुलिस के अनुसार, मृतक फिरासत बिजली विभाग के खौद बिजलीघर में तैनात एसडीओ की बोलेरो के चालक थे। वह रोजाना की तरह ड्यूटी पर थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा।

एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

हादसे की सूचना मिलने के बाद एसपी विद्या सागर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

Published on:

28 Dec 2025 11:05 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Rampur / एसडीओ की बोलेरो पर पलटा भूसे से भरा ट्रक, चंद सेकेंड में उजड़ गई जिंदगी; मचा कोहराम

