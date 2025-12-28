एसडीओ की बोलेरो पर पलटा भूसे से भरा ट्रक, चंद सेकेंड में उजड़ गई जिंदगी; मचा कोहराम

Rampur Accident News: नैनीताल रोड पर रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी। पहाड़ी गेट के पास बिजलीघर के सामने भूसे से भरा एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर बिजली विभाग के एसडीओ की बोलेरो गाड़ी पर पलट गया। इस हादसे में बोलेरो चालक की मौके पर ही हालत गंभीर हो गई, जबकि घटनास्थल पर मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही सब कुछ खत्म हो चुका था।