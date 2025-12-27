मौलाना तौकीर के एक और करीबी की गिरफ्तारी, पेट्रोल बम से पुलिस पर किया था हमला, अब सलाखों के पीछे

इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संजय धीर कर रहे थे। जांच में आठ और नाम सामने आए, जिनमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। पुलिस ने तेजी दिखाते हुए बीते शुक्रवार को सभी 38 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में हिंसा फैलाने वाले चेहरों को एक-एक कर बेनकाब किया जा रहा है, और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।