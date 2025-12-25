हर दीवार के पीछे राज! UP के ये रहस्यमयी किले, जिनका सच बहुत कम लोग जानते हैं

विजयगढ़ किला उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में है। धंधरौल बांध के पास चतरा ब्लॉक के मऊ कलां गांव में रॉबर्ट्सगंज से 30 किमी दूर स्थित यह किला है। विजयगढ़ किले पर नारायण राजवंश के काशी नरेश का शासक था। 17वीं शताब्दी में वाराणसी के काशी नरेश महाराजा बलवंत सिंह ने किले पर आक्रमण किया और मुगलों के चंदेल सुरक्षाकर्मियों से इसे छीन लिया। इसमें लगभग 350 गाँव थे। विजयगढ़ किले में प्राचीन मंदिर और समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन के शिलालेखों वाले लाल पत्थर के स्तंभ भी हैं । यह किला शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और बारहमासी तालाबों के लिए भी प्रसिद्ध है।