मंदिर से जरूरी अस्पताल और स्कूल बयान देने वाले खेसारी लाल पहुंचे मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने

विंध्याचल धाम में दर्शन के बाद खेसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'बिहार में इस बार आरजेडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी अच्छा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी इतनी बढ़-चढ़कर वोटिंग हुई है, सरकार बदली है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के लोग पलायन, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट डालकर आए हैं।