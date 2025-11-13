मंदिर से जरूरी अस्पताल और स्कूल बयान देने वाले खेसारी लाल पहुंचे मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने

भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव पहुंचे विंध्याचल धाम, PC- X
मिर्जापुर : बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राम मंदिर पर विवादित बयान देकर सुर्खियों में छाए भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे। यहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए और पूजा-अर्चना की। दर्शन के बाद खेसारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि चुनाव जीतना उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे मंदिर इसलिए नहीं आए, बल्कि अपनी आस्था के कारण आए हैं।
खेसारी छपरा (सारण) सीट से लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके राम मंदिर वाले बयान ने भारी विवाद खड़ा कर दिया था। अब विंध्याचल धाम से लौटते हुए उन्होंने फिर से अपनी बात दोहराई।
विंध्याचल धाम में दर्शन के बाद खेसारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, 'बिहार में इस बार आरजेडी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। वोटिंग प्रतिशत इस बार काफी अच्छा रहा है। इतिहास गवाह है कि जब भी इतनी बढ़-चढ़कर वोटिंग हुई है, सरकार बदली है।' उन्होंने जोर देकर कहा कि बिहार के लोग पलायन, शिक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर वोट डालकर आए हैं।
'विधायक मेरे लिए कोई पद नहीं है। मैं हमेशा से विधायक से ऊपर का दर्जा रखता आया हूं। यह मेरे लिए बड़ी बात नहीं।' उन्होंने कहा कि, 'जिस व्यवस्था के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वह सुधर जाए, यही मेरी असली जीत होगी।'
चुनाव के दौरान खेसारी का राम मंदिर पर दिया बयान सबसे ज्यादा चर्चा में रहा था। 27 अक्टूबर को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, 'राम मंदिर में पढ़कर मैं मास्टर, प्रोफेसर या अफसर बन जाऊंगा क्या? नहीं न। राम मंदिर आस्था का विषय है, वह अलग है। लेकिन शिक्षा के लिए काम होना चाहिए। शिक्षा से ही देश चलाया जा सकता है।'
उन्होंने आगे कहा, 'राम मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, उसके लिए जो करना है कीजिए। लेकिन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यूनिवर्सिटी खोलिए, रोजगार दीजिए। क्या इसके लिए हम डोनाल्ड ट्रंप को वोट करेंगे?' खेसारी ने स्कूल और हॉस्पिटल को राम मंदिर से ज्यादा जरूरी बताया।
खेसारी के बयान पर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोरखपुर सांसद रवि किशन ने तीखा पलटवार किया था। 29 अक्टूबर को उन्होंने कहा, 'जहां सनातन विरोध की बात आएगी, प्रभु श्रीराम का मंदिर क्यों बना, ये सवाल उठेगा, तो मेरा सगा भाई ही क्यों न हो। मेरे शब्दबाण से बच नहीं पाएगा।'
समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने खेसारी के समर्थन में 2 नवंबर को छपरा में रैली की थी। उन्होंने कहा, 'इस बार बिहार चुनाव पूरे देश के लिए खास है। पूरा देश बिहार की ओर टकटकी लगाए देख रहा है। छपरा में जैसा उत्साह है, वैसा पूरे बिहार में नहीं।'
