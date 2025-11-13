यूपी के शहरों को उड़ाने की थी प्लानिंग!, 5 आतंकियों का था नेक्सस, ATS की गिरफ्तारी ने फेरा पानी

यूपी से आतंकी गतिविधियों में शामिल होने वाले 5 लोगों को गुजरात ATS और जम्मू-कश्मीर पुलिस के अलावा सुरक्षा एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है। इनमें लखनऊ के रहने वाले भाई-बहन, डॉ. शाहीन शाहीद-डॉ. परवेज, डॉ. आदिल, शामली का आजाद सुलेमान शेख व लखीमपुर का मोहम्मद सुहैल को गिरफ्तार किया गया। डॉ. आदिल जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है। वह सहारनपुर के फेमस अस्पताल में काम करता था।