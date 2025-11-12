Patrika LogoSwitch to English

सहारनपुर

Delhi Blast : आतंकी डॉ. आदिल के घर रात के अंधेरे में गाड़ियों से आते थे 8 लोग, वेस्ट यूपी में खड़ा करना चाहता था नेटवर्क

Delhi Blast : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला डॉ. आदिल सहारनपुर के एक अस्पताल में काम करता था। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से नौकरी छोड़कर यहां पर नौकरी कर रहा था

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 12, 2025

डॉ. आदिल मेरठ के अस्पताल में करता था काम, PC- Patrika

सहारनपुर : कश्मीर के कुलगाम जिले के वानपुरा का रहने वाला डॉ. आदिल सहारनपुर के एक निजी अस्पताल में काम करता था। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से नौकरी छोड़कर यहां पर नौकरी कर रहा था और गुपचुप तरीके से अपना आतंकी एजेंडा आगे बढ़ा रहा था।

डॉ. आदिल अंबाला रोड स्थित फेमस मेडिकेयर अस्पताल में नौकरी करता था। 7 नवंबर को जिस समय उसे पकड़ा गया अचानक हलचल पैदा हो गई। पुलिस और एटीएस से लेकर अन्य खुफिया एजेंसियां भी सक्रिय हो गई। एजेसियां डॉ. आदिल से जुड़े नेटवर्क खंगालने में जुट गई। जांच में सामने आया है कि आदिल ज्यादातर जम्मू-कश्मीर और उसके आसपास के रहने वाले लोगों के संपर्क में था।

4 से 5 गाड़ियां रात में घर पर खड़ी रहती

आसपास के लोगों ने बताया डॉ. आदिल, जिस मकान में रहता था। वह जाकिर का है। यह मकान डॉ. आदिल के दोस्त डॉ. बाबर ने उसे दिलवाया था। लोगों का कहना है कि डॉ. आदिल किसी से मतलब नहीं रखता था। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से ही मिलता था। उसके मकान के बाहर रात में 4 से 5 गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उससे मिलने कौन आता था, यह लोग कौन थे। इस मामले की पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां जुटा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर 15 लोग हैं जो डॉ. आदिल से मिलते-जुलते थे। डाक्टर आदिल अधिकतर आनलाइन ही खाना मंगवाता था।

एटीएस ने आदिल के तीन करीबियों को उठाया

दिल्ली में ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। हाई अलर्ट जारी है। जिले में खुफिया एजेंसियों ने डेरा डाल रखा है। मंगलवार को जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आदिल के तीन करीबियों को एटीएस ने उठाया है, जिनसे गोपनीय स्थान पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है।

आदिल की शादी का कार्ड भी आया सामने

चार अक्टूबर को डॉ. आदिल की शादी जम्मू कश्मीर में हुई थी। डॉ. आदिल की शादी डॉ. रुकैया से हुई है। इस शादी में सहारनपुर के फेमस अस्पताल का स्टाफ भी गया था, लेकिन फेमस अस्पताल के मालिक मनोज को नहीं बुलाया गया था।

डॉ. आदिल वेस्ट यूपी में खड़ा करना चाहता था आतंकी नेटवर्क

सूत्रों की मानें तो आदिल पश्चिमी यूपी में अपना खुद का नेटवर्क तैयार की मंशा पाले हुए था। आदिल को लेकर सबसे अहम जानकारी यह भी सामने आयी है कि वह जहां पर नौकरी करता था और जिस मकान में रहता था। उसके आसपास किसी से भी ज्यादा बोलचाल नहीं रखता था, लेकिन इस दायरे से निकलने के बाद वह पूरी तरह से सक्रिय रहता था। आशंका जताई जा रही है कि वह ऐसा इसलिए करता था कि किसी को उस पर शक न हो।

