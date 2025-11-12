Delhi Blast : आतंकी डॉ. आदिल के घर रात के अंधेरे में गाड़ियों से आते थे 8 लोग, वेस्ट यूपी में खड़ा करना चाहता था नेटवर्क

आसपास के लोगों ने बताया डॉ. आदिल, जिस मकान में रहता था। वह जाकिर का है। यह मकान डॉ. आदिल के दोस्त डॉ. बाबर ने उसे दिलवाया था। लोगों का कहना है कि डॉ. आदिल किसी से मतलब नहीं रखता था। वह सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों से ही मिलता था। उसके मकान के बाहर रात में 4 से 5 गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उससे मिलने कौन आता था, यह लोग कौन थे। इस मामले की पूरी जानकारी सुरक्षा एजेंसियां जुटा रही हैं। सूत्रों के मुताबिक, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर 15 लोग हैं जो डॉ. आदिल से मिलते-जुलते थे। डाक्टर आदिल अधिकतर आनलाइन ही खाना मंगवाता था।