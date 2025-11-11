Delhi Blast : न सिर था न पैर… पत्नी ने नीली जैकेट से की पहचान, जुम्मन का शव देख छलक आए आंसू

जुम्मन लालकिले के आसपास ई-रिक्शा चलाते थे। 32 साल के जुम्मन के चाचा इदरीस का कहना है, मेरा भतीजा रिक्शा चलाता था। इदरीस ने बताया कि शाम पांच बजे लाल किले के लिए घर से निकला था। मोबाइल की लोकेशन रात 9.30 बजे तक लाल किला गेट नंबर एक थी, लेकिन उसके बाद से कुछ पता नहीं। हम उसे ढूंढ़-ढूंढ़कर परेशान थे, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चल पा रहा था। ई रिक्शा में जीपीएस लगा था, लेकिन जब वहां पहुंचे तो गाड़ी की लोकेशन ऑन दिख रही थी, बाद में लोकेशन बंद हो गई। थोड़ी देर बाद हमने पुलिस से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक बार मोर्चुरी में जाकर देखो।