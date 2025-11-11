Delhi Blast : दिल्ली ब्लॉस्ट में यूपी के 5 लोगों की मौत, दो दोस्त शाम को मेट्रो स्टेशन पर मिलने गए, चीथड़े उड़े

लोकेश अग्रवाल अपनी समधन को देखने के लिए दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे थे। शाम के समय उन्होंने अपने मित्र अशोक को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। लोकेश मेट्रो से उतर रहे थे, जबकि अशोक उन्हें लेने आ गए थे। जैसे ही दोनों लाल किले के पास कार में सवार हुए, विस्फोट हो गया। दिल्ली पुलिस ने लोकेश के मोबाइल से उनके रिश्तेदार संदीप अग्रवाल को संपर्क किया, जिन्होंने उनकी पहचान की। लोकेश की पत्नी का निधन 5 वर्ष पूर्व हो चुका था। उनके परिवार में दो बेटे सौरभ (जो साइंटिस्ट हैं और देहरादून में पत्नी के साथ रहते हैं) तथा गौरव (इलेक्ट्रिकल इंजीनियर)—और एक बेटी दिव्या है, जिनकी शादी बिजनौर में हुई है।