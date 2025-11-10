गैस गीजर ने बर्थ-डे गर्ल की ले ली जान… नहाने गई और अंदर ही बेहोश हो गई

कक्षा 6 की बच्ची की चली गई जान, PC- Patrika
अलीगढ़ : अलीगढ़ में एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची बाथरूम में गैस गीजर ऑन करके नही रही थी। बाथरूम में जाने के बाद जब बच्ची काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो मां ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ज्यादा शोर शराबा सुनकर आस-पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा। तो अंदर देखा बच्ची बेहोश पड़ी है। बच्ची को पड़ोसियों की मदद से लोग अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची ने एक दिन पहले ही अपनी बर्थडे सेलीब्रेट किया था।
मामला अलीगढ़ की शिवाजीपुर कॉलोनी की है। मौत से एक दिन पहले ही छात्रा ने अपना बर्थडे सेलीब्रेट किया था। वह छठी क्लॉस की छात्रा थी। बच्ची के पिता आर्मी में हैं और उनकी जैसलमेर में तैनाती है। वहीं मां सरकारी टीचर हैं।
अलीगढ़ के देवेंद्र सिंह आर्मी में जैसलमेर में तैनात हैं। उनकी पत्नी नीतू प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं। शिवाजीपुर कॉलोनी में दो मंजिला मकान है जहां वह बच्चों के साथ रहती हैं। 12 साल की मानवी छठीं क्लास में पढ़ती थी, जबकि 6 साल के आरव अभी स्कूल जाना शुरू किए हैं।
पहली मंजिल के बाथरूम की मरम्मत के लिए प्लंबर को बुलाया गया था। इसी वजह से बेटी मानवी निचले तल पर नहा रही थी। प्लम्बर के आने के बाद मां ने मानवी को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। पहली मंजिल से जल्दी-जल्दी वह नीचे आईं और दरवाजा खटखटाने लगीं। आवाज देने और दरवाजा खटखटाने पर भी नहीं खुला तो उनको शक हुआ।
परिवार के लोगों ने जैसलमेर में तैनात पिता को बेटी की मौत की सूचना दी। सूचना मिलते ही वह जैसलमेर से अलीगढ़ को रवाना हो गए और देर शाम को घर पहुंच गए। उधर, घटना की जानकारी होने पर पुलिस पहुंची। परिवार वालों ने पोस्टमार्टम करवाने से मना कर दिया।
बड़ी खबरेंView All
अलीगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग