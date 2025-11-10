गैस गीजर ने बर्थ-डे गर्ल की ले ली जान… नहाने गई और अंदर ही बेहोश हो गई

अलीगढ़ : अलीगढ़ में एक बच्ची की मौत हो गई। बच्ची बाथरूम में गैस गीजर ऑन करके नही रही थी। बाथरूम में जाने के बाद जब बच्ची काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो मां ने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई रिस्पांस नहीं मिला। ज्यादा शोर शराबा सुनकर आस-पड़ोसी इकट्ठा हो गए और उन्होंने दरवाजा तोड़ा। तो अंदर देखा बच्ची बेहोश पड़ी है। बच्ची को पड़ोसियों की मदद से लोग अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बच्ची ने एक दिन पहले ही अपनी बर्थडे सेलीब्रेट किया था।