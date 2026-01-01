BJP नेता के गनर ने महामंत्री पर तान दी बंदूक; हाथापाई भी हुई! भाजपा के दो दिग्गज आपस में भिड़े

BJP महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा ने कहा कि राकेश सहाय और उनके साथियों ने पहले धक्का-मुक्की की थी। जब गनर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उसके साथ भी हाथापाई की गई। उनका कहना है कि इस पूरी घटना से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं, घटना के बाद आरोपी गनर अनूप कुमार ने SSP नीरज जादौन से मुलाकात कर लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।