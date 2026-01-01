BJP नेता के गनर ने महामंत्री पर तान दी बंदूक; हाथापाई भी हुई! भाजपा के दो दिग्गज आपस में भिड़े

भाजपा के दिग्गज नेता आमने-सामने। फोटो सोर्स-Video Grab
BJP Leaders Clashed: अलीगढ़ में आयोजित अटल स्मृति सम्मेलन के दौरान BJP महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा के गनर द्वारा दलित नेता राकेश सहाय पर कार्बाइन (बंदूक) तानने का मामला सामने आया है। दरअसल, कार्यक्रम में BJP के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। उनके आते ही कार्यकर्ताओं में सेल्फी लेने की होड़ मच गई।
इसी दौरान BJP महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की होने लगी। भीड़ में BJP अनुसूचित जाति मोर्चा के महानगर मंत्री राकेश सहाय भी मौजूद थे। राजीव शर्मा के गनर ने धक्का-मुक्की के बीच राकेश सहाय की ओर बंदूक तान दी।
घटना के बाद कार्यकर्ता भड़क उठे और मौके पर हंगामा शुरू हो गया। वहां मौजूद BJP के वरिष्ठ नेताओं ने हस्तक्षेप कर किसी तरह स्थिति को संभाला और कार्यकर्ताओं को शांत कराया।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित हैबिटेट सेंटर में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। सम्मेलन में शामिल होने के लिए BJP के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही राकेश सहाय समेत कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके साथ सेल्फी लेने का प्रयास किया, लेकिन वहां पहले से मौजूद BJP महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने सभी को धक्का देकर पीछे कर दिया।
कार्यक्रम शुरू होने वाला था, इसलिए सभी लोग जल्दी-जल्दी मंच की ओर बढ़ गए। मंच पर क्षेत्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए राकेश सहाय, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय शर्मा और गोरांग तिवारी आगे बढ़े, लेकिन महानगर अध्यक्ष के गनर ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान वहां भी धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।
इस घटना से नाराज कुछ कार्यकर्ताओं ने गनर को कार्यक्रम से बाहर करने की मांग भी की। हालांकि, मौके पर मौजूद नेताओं ने हस्तक्षेप कर मामला शांत करा दिया। सम्मेलन समाप्त होने के बाद जब क्षेत्रीय अध्यक्ष मंच से नीचे उतरने लगे, तो एक बार फिर उनके साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। इसी दौरान राजीव शर्मा और राकेश सहाय आमने-सामने आ गए, जिससे माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया।
इसके बाद कार्यकर्ताओं के बीच एक बार फिर धक्का-मुक्की शुरू हो गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष के रवाना होते ही गनर और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी होने लगी। इसी दौरान गनर ने कार्बाइन निकालकर राकेश सहाय की ओर तान दी। इस हरकत से कार्यकर्ता भड़क उठे और मौके पर हंगामा खड़ा हो गया।
BJP महानगर अध्यक्ष इंजीनियर राजीव शर्मा ने कहा कि राकेश सहाय और उनके साथियों ने पहले धक्का-मुक्की की थी। जब गनर ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो उसके साथ भी हाथापाई की गई। उनका कहना है कि इस पूरी घटना से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। वहीं, घटना के बाद आरोपी गनर अनूप कुमार ने SSP नीरज जादौन से मुलाकात कर लिखित शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।
