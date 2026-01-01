मौसम का तांडव; 1,2,3,4 और 5 जनवरी को इन जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, जबकि ठंडी हवाओं ने गलन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 1 जनवरी को भी पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में अत्यंत घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है।