नोएडा

मौसम का तांडव; 1,2,3,4 और 5 जनवरी को इन जिलों में भयंकर बारिश की चेतावनी

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ताजा अपडेट जारी कर दिया है। जानिए, आपके जिले में मौसम कैसा रहेगा?

नोएडा

image

Harshul Mehra

Jan 01, 2026

heavy rain alert from 1 2 3 4 and 5 january 2026 in these districts for continuous five days

Heavy Rain Alert: 1 से 5 जनवरी तक बारिश का अलर्ट। फोटो सोर्स-AI

Heavy Rain Alert: उत्तर प्रदेश में नए साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड के साथ हुई है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में घना कोहरा लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है, जबकि ठंडी हवाओं ने गलन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 1 जनवरी को भी पूर्वांचल के अधिकतर जिलों में अत्यंत घने कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश होने की संभावना जताई गई है।

उत्तर प्रदेश में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1 जनवरी 2026 को कुछ जिलों में बारिश हो सकती है। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, समेत आस-पास के इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5 जनवरी तक कोहरे का प्रकोप जारी रह सकता है।

उत्तराखंड वेदर अपडेट: बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक, उत्तराखंड में 1 और 2 जनवरी तक कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। 3 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक उत्तराखंड के कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

दिल्ली NCR में कैसे रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के मुताबिक, 1 से 5 जनवरी तक नॉर्थ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद समेत आस-पास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है।

1 से 5 तारीख तक कहां होगी बारिश

मौसम विभाग के मुताबिक, 1 से 5 जनवरी तक जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। इसके अलावा 1, 2 और 3 जनवरी को तमिलनाडु में जमकर बारिश देखने को मिल सकती है।

