पत्नी मायके गई तो पति ने कर ली दूसरी शादी! पहली पत्नी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर…

इस महिला को जब अंदर बुलाया गया तो महिला ने जिलाधिकारी को बताया कि उसका निकाह वर्ष 2019 में रामपुर मनिहारान के रहने वाले अब्दुल रहमान के साथ हुआ था। मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस महिला ने बताया कि निकाह में पिता ने काफी देहज दिया था और होंडा अमेज कार दी थी। महिला ने बताया कि पिता ने शादी में करीब 54 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल में उसका उत्पीड़न किया जाने लगा और ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे। इसके बाद एक दिन उसे घर से निकाल दिया। महिला ने जिलाधिकारी के बताया कि उसके बच्चे नहीं हुए तो उसे घर से निकाल दिया गया।