18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सहारनपुर

पत्नी मायके गई तो पति ने कर ली दूसरी शादी! पहली पत्नी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर…

UP News : महिला का आरोप है कि बच्चे नहीं होने पर ससुरालियों ने उसे घर से निकाल और फिर पति ने दूसरा निकाह कर लिया।

2 min read
Google source verification

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 18, 2025

Saharanpur

जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची महिला ( फोटो पत्रिका )

UP News : सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची एक महिला ने डीएम ने इच्छा मृत्यु मांगी है। महिला ने कहा कि पति ने उसे इतना परेशान कर दिया है कि उसके पास अब मरने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है। महिला का कहना है कि पहले ससुराल वालों ने उसे मारपीटकर घर से निकाल दिया। जब वह मायके रहने लगी तो पति ने दूसरा निकाह कर लिया। इसके बाद महिला ने साफ शब्दों में कहा कि ''या तो मुझे ससुराल भेज दो या फिर इच्छा मृत्यु दे दो''

हाथ में तख्ती लेकर पहुंची महिला

मामला सहारनपुर का है। सहारनपुर कलेक्ट्रेट में सब कुछ सामान्य ढंग से चल रहा था। रोजाना की तरह लोग आ रहे थे और दफ्तरों में बाबू फाइलें पलट रहे थे। इसी बीच एक महिला यहां पहुंची जिसके हाथ में तख्ती थी। इस तख्ती पर लिखा था कि या तो मुझे ससुराल भेज दो या फिर मरने की अनुमति दो। इस तख्ती को देखकर लोग हैरान रह गए। एकाएक भीड़ महिला की ओर देखने लगी। हलचल मची तो जिलाधिकारी के कार्यालय तक सूचना पहुंची। जिलाधिकारी ने महिला को अंदर बुलाया और फिर शिकायत सुनकर उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।

डीएम से बोली महिला

इस महिला को जब अंदर बुलाया गया तो महिला ने जिलाधिकारी को बताया कि उसका निकाह वर्ष 2019 में रामपुर मनिहारान के रहने वाले अब्दुल रहमान के साथ हुआ था। मूल रूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली इस महिला ने बताया कि निकाह में पिता ने काफी देहज दिया था और होंडा अमेज कार दी थी। महिला ने बताया कि पिता ने शादी में करीब 54 लाख रुपये खर्च किए थे। आरोप लगाया कि शादी के बाद से ससुराल में उसका उत्पीड़न किया जाने लगा और ससुराल के लोग दहेज की मांग करने लगे। इसके बाद एक दिन उसे घर से निकाल दिया। महिला ने जिलाधिकारी के बताया कि उसके बच्चे नहीं हुए तो उसे घर से निकाल दिया गया।

महिला मायके गई तो पति ने कर ली दूसरी शादी

पीड़िता ने बताया कि जब उसे घर से निकाल दिया तो वह मजबूरी में अपने पिता के घर रहने लगी। इसी बीच उसे पता चला कि पति ने किसी अन्य महिला से शादी कर ली। पीड़िता ने जिलाधिकारी के बताया कि इसके बाद उसने कई बार पुलिस के चक्कर लगाए लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब पीड़िता का कहना है कि या तो उसे ससुराल में भिजवाया जाए वर्ना तो उसे इच्छा मृत्यु की अुमति दी जाए। महिला ने कहा कि वह अपने जीवन से तंग आ चुकी है। अब उसके पास मरने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

18 Dec 2025 09:02 pm

Published on:

18 Dec 2025 09:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / पत्नी मायके गई तो पति ने कर ली दूसरी शादी! पहली पत्नी ने डीएम कार्यालय पहुंचकर…

बड़ी खबरें

View All

सहारनपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

नाटकीय ढंग से पुलिस के ट्रैप में फसा सौदागर! होटल में नकली के साथ करता रहा पुलिस का इंतजार

fake currency
सहारनपुर

अजब-गजब : कॉलेज बंक करने वाले छात्र-छात्रा को ग्रामीणों ने पकड़ा, पंचायत ने कराई दोनों की शादी

सहारनपुर
सहारनपुर

जयपुर में नकली नोटों की सप्लाई करने वाला सहारनपुर के होटल से गिरफ्तार

Saharanpur Police
सहारनपुर

कोहरे के आगोश में यूपी के कई शहर, एडवाइजरी जारी

Fog In Saharanpur
सहारनपुर

मीट वाले छुरे से काटी थी बिलाल ने उमा की गर्दन, परिवार वाले सिर का ही कर पाए अंतिम संस्कार

उमा का फाइल फोटो
सहारनपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.