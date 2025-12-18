नाटकीय ढंग से पुलिस के ट्रैप में फसा सौदागर! होटल में नकली के साथ करता रहा पुलिस का इंतजार

पुलिस ने गोविंद से कहा कि सहारनपुर के गौरव को फोन करे और उससे पैसों की मांग करे। इस दौरान गोविंद पुलिस की हिरासत में था और उसे यह हिदायत दी गई थी कि गौरव को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि पुलिस साथ है। गोविंद ने ऐसा ही किया और सहारनपुर के गौरव से और नकली नोटों की डिमांड की। इस बार गौरव ने कहा कि पुलिस की सख्ती बहुत है तो इस बार बदले में थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इस पर गोविंद सहमत हो गया। गोविंद वहीं कर रहा था जो राजस्थान पुलिस उसे बोल रही थी। इस तरह दोनों के बीच डील हुई कि सहारनपुर के होटल से पैसा नकली नोटों का लेन-देन होगा।