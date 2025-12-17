17 दिसंबर 2025,

बुधवार

सहारनपुर

कोहरे के आगोश में यूपी के कई शहर, एडवाइजरी जारी

Fog : शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर में कोहरे के बाद प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी।

सहारनपुर

image

Shivmani Tyagi

Dec 17, 2025

Fog In Saharanpur

मल्हीपुर रोड पर सुबह 9 बजे का नजारा ( फोटो पत्रिका )

Fog : उत्तराखंड की सीमा से सटे यूपी के सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर कोहरे की आगोश में है। इन शहरों ने बुधवार को दिन निकलते ही जैसे सफेद चादर ओढ़ ली। हाइवे और यहां तक की शहरी सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई। दिन में शहर के भीतर भी लोगों को वाहनों की लाइट ऑन करके चलाना पड़ा और हाइवे पर वाहन रेंगते हए देखे गए।

इसलिए आता है कोहरा ( Fog )

मौसम के जानकारों की माने तो अक्सर कोहरा पश्चिमी विक्षोभ यानी ( Western Disturbance ) और शीत लहरों की वजह से बनता है। मौसम के जानकार यह भी मानते हैं कि अक्सर ऐसे हालात उत्तराखंड से सटे यूपी के इन शहरों में 15 दिसंबर के बाद देखने को मिलते हैं। ऐसे में यही माना जा रहा है कि इसी पूर्वानुमान के अनुसार सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में घना कोहरा छाया हुआ है। मंगलवार को इन शहरों में कोहरा नहीं था और मौसम ( Weather ) पूरी तरह से साफ था। इसके विपरीत बुधवार को दिन निकलते ही घना कोहरा छा गया।

सहारनपुर मुजफ्फरनगर में कोहरा और मेरठ में खिली धूप

मौसम का मिजाज देखिए कि एक तरफ बुधवार को जहां सहारनपुर मुजफ्फरनगर ने कोहरे की चादर ओढ़ ली वहीं मेरठ में हालात बिल्कुल अलग दिखे। यहां सुबह धूप खिल गई और मौसम पूरी तरह से साफ नजर आया। मौसम का यह बदलाव पिछले करीब पंद्रह दिनों से देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा रहा है तो सटे हुए क्षेत्रों में मौसम साफ मिलता है। आगामी मौसम के अनुमान पर मौसम विभाग का यही कहना है कि दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भी कई स्थानों पर कोहरा छाने की उम्मीद है।

एडवाइजरी जारी ( Fog )

घने कोहरे के आने के बाद सहारनपुर मंडलायुक्त की ओर से एडवाइरी जारी की गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो कोहरे में सफर करने से बचे। बहुत आवश्यक होने पर ही वाहन लेकर निकले। सर्दियों में परिवार के बूढ़ों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें। स्कूली वाहनों को पूरी तरह से सजगता के चलने और वाहनों की लाइट ऑन रखने के लिए कहा गया है। इसी तरह से सामान्य लोगों से भी अपील की गई है कि वाहन चलाते समय सजग रहें और निर्धारित स्पीड पर ही चले। सुबह-शाम की ड्राइविंग से बचे।

बच्चों ने मनाया कोहरे का जश्न

बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उन्हे हर परिस्थिति से निपटने का हुनर आता ही है। ऐसा ही नजारा मल्हीपुर रोड स्थित नालंदा स्कूल में देखने को मिला। यहां घने कोहरे में बच्चे में मैदान में खेलते हुए दिखाई दिए। बच्चों ने कहा कि कोहरे का आनंद ले रहे हैं।

Updated on:

17 Dec 2025 10:04 am

Published on:

17 Dec 2025 10:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Saharanpur / कोहरे के आगोश में यूपी के कई शहर, एडवाइजरी जारी

