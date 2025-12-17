कोहरे के आगोश में यूपी के कई शहर, एडवाइजरी जारी

मौसम के जानकारों की माने तो अक्सर कोहरा पश्चिमी विक्षोभ यानी ( Western Disturbance ) और शीत लहरों की वजह से बनता है। मौसम के जानकार यह भी मानते हैं कि अक्सर ऐसे हालात उत्तराखंड से सटे यूपी के इन शहरों में 15 दिसंबर के बाद देखने को मिलते हैं। ऐसे में यही माना जा रहा है कि इसी पूर्वानुमान के अनुसार सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली और बिजनौर में घना कोहरा छाया हुआ है। मंगलवार को इन शहरों में कोहरा नहीं था और मौसम ( Weather ) पूरी तरह से साफ था। इसके विपरीत बुधवार को दिन निकलते ही घना कोहरा छा गया।